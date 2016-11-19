'Ahmet Kaya' yazısı basılmadı; Reha Muhtar Vatan'dan ayrıldı

Reha Muhtar, 10 yıldan fazla süredir yazarlığını sürdürdüğü Vatan gazetesinden, son yazısının yayımlanmaması üzerine ayrıldı. Muhtar, gazete yönetimi tarafından yayımlanmayan yazısında "Ahmet Kaya’nın anısına saygı adına; HDP’li milletvekilleri, HDP’den yana gazeteci, yazarlar; Cumhuriyet gazetesi yazarları; FETÖ örgütüne üye olmadığı halde ‘destek yazısı yazdığı gerekçesiyle suçlanan tüm yazarlar’ özgür olmalı. Bu Vatan bizim, bu memleket hepimizin" ifadelerine yer verdi.

Yayımlanmayan yazısında "Ahmet Kaya’ya, Magazin Gazetecileri Derneği’nin Oscar Ödül Töreni gecesinde; söylediği sözlerden dolayı ‘çatal bıçak’ fırlatarak, onu itibarsızlaştırmaya, ‘Apo’nun Türkiye’ye iade edileceği günlere ‘zemin hazırlamaya’ yönelmişlerdi" diyen Reha Muhtar, o gece sanatçıları sahneye davet ederek 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını söylemelerini istemişti. Daha sonra şarkıyı "ortamı yumuşatmak için söylediklerini" belirten Muhtar, "Üç çocuğum üzerine yemin ediyorum Ahmet Kaya'ya tek kelime hakaret etmedim. Sakinleştirmek dışında tek bir harekette bulunmadım" demişti.

Reha Muhtar'ın "Bugün olsa Ahmet Kaya da, gazeteciler, yazarlar ve HDP'liler gibi içeri mi alınacaktı?" başlığıyla kaleme aldığı yazısından bir bölüm şöyle:

"Tayyip Erdoğan; hiçbir zaman unutmadı Ahmet Kaya’nın kendisine verdiği desteği. Acaba Ahmet Kaya, bugün yaşasaydı nerede olurdu? Gazeteci bu sorunun cevabını biliyor; ama söylemek istemiyor. Mesele Ahmet Kaya’nın bugün nerede duracağı değil. Mesele; Ahmet Kaya gibi Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun ‘kanlı coğrafyasında’, ‘Kürt kimliğini unutmamakla, terör örgütlerinin kanlı çehresi arasında sıkışan, her an emperyalizmin aktörü haline getirilmesi için yalnızlıklarında sıkışan yüreklerine’ Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sıcak yüreğini ardına kadar açmak, dost elini uzatmaktır. Ahmet Kaya’nın anısına saygı adına; HDP’li milletvekilleri, HDP’den yana gazeteci, yazarlar; Cumhuriyet gazetesi yazarları; FETÖ örgütüne üye olmadığı halde ‘destek yazısı yazdığı gerekçesiyle suçlanan tüm yazarlar’ özgür olmalı. Bu Vatan bizim, bu memleket hepimizin"

"İnandığı 'devlet'i onu arkadan mı hançerliyordu?"

"ABD, tam o günlerde; PKK lideri Apo’yu Türkiye’ye vermiş; Fethullah Gülen’in ‘ilticasına ise yeşil ışık’ yakmıştı. Apo’nun Türkiye’ye iade edileceği günlerden sadece kısa bir süre önce “Kürt sorununa duyarlı, Kürt kökenli sanatçı’ Ahmet Kaya’ya, Magazin Gazetecileri Derneği’nin Oscar Ödül Töreni gecesinde; söylediği sözlerden dolayı ‘çatal bıçak’ fırlatarak, onu itibarsızlaştırmaya, ‘Apo’nun Türkiye’ye iade edileceği günlere ‘zemin hazırlamaya’ yönelmişlerdi. Apo Türkiye’ye iade ediliyordu. Gün, “PKK ve ona sempatizanı veya yanlısı ‘sanatçı, gazeteci yazarlar’ın ‘itibarsızlaştırılması’ günüydü. Plan eksiksiz uygulandı. Ahmet Kaya ne olduğunu anlayamadı. İnandığı ‘Devlet’i onu arkadan mı hançerliyordu? Bilemedi o günlerde"

Magazin Gazetecileri Derneği'nin ödül töreninde neler yaşanmıştı?

Muhtar'ın "Ahmet Kaya'yı söylediği sözlerden dolayı ‘çatal bıçak’ fırlatarak, onu itibarsızlaştırmaya, ‘Apo’nun Türkiye’ye iade edileceği günlere ‘zemin hazırlamaya’ yönelmişlerdi. Apo Türkiye’ye iade ediliyordu. Gün, “PKK ve ona sempatizanı veya yanlısı ‘sanatçı, gazeteci yazarlar’ın ‘itibarsızlaştırılması’ günüydü" ifadesiyle anlattığı Magazin Gazetecileri Derneği'nin ödül töreninde hükümetin çözüm sürecinde 'Akil İnsan' olarak belirlediği Kadir İnanır, Ahmet Kaya'ya saldırı esnasında tuvalette olduğunu söylemişti.

Serdar Ortaç, Ahmet Kaya’nın konuşmasının ardından sahneye çıkarak 10. Yıl Marşı’nı söylemiş ve ‘Bu vatan bizim, başkalarının değil’ demişti. Ortaç, bu konuda yıllar sonra özür diledi ve ‘O zaman gaza geldim. Faturasını ödedim. Ama çatal atmadım. Attıysam elim kırılsın” demişti.

Ödül gecesinde bulunan Osman Yağmurdereli, 10. Yıl Marşı’nın ardından sahnede koro halinde ‘Bir başkadır benim memleketim’ şarkısını söyleyenler arasında yer aldı. 2007 yılında AKP’den milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. Bir yıl sonra hayatını kaybetti.

Reha Muhtar da, ödül gecesinde sanatçıları sahneye davet ederek 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını söylemelerini istemişti. Muhtar, daha sonra şarkıyı "ortamı yumuşatmak için söylediklerini" belirtmişti.

"Bugün olsa Ahmet Kaya da, gazeteciler, yazarlar ve HDP'liler gibi içeri mi alınacaktı?"

Muhtar'ın gazete yönetimi tarafından yayımlanmayan yazısı şöyle: