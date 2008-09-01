T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ahmet Kaya şarkısı istendi, sonuç: 2 ölü

Barda Ahmet Kaya şarkısı isteyen bir grupla Türkiyem şarkısı isteyen kişiler arasında çıkan kavgada bir kişi öldürüldü.

01 Eylül 2008 03:00

Bu olaydan birkaç saat sonra intikam almak isteyen ölen kişinin yakınları katil zanlısına benzeyen, olayla ilgisi olmayan bir esnafı yanlışlıkla öldürdü. 30 yaşındaki muhasebeci Hakan Markaloğlu önceki akşam arkadaşı Murat Tanrısever ile Turgut Özal Bulvarı’ndaki bir bara eğlenmeye gitti. İddiaya göre saat 02.30 sıralarında bardaki bir grup, şarkıcıdan Ahmet Kaya’nın bir şarkısını istedi. Başka bir grup ise ‘Bu adamın şarkısı burada söylenmez. ‘Türkiyem’ şarkısı okunsun’ diye bağırdı. Gruplar bar dışında kavga etti.?Açılan ateş sonucu Markaloğlu başından vurularak öldü. Tanrısever ise bacağından yaralandı. Polis cinayetin zanlısı olarak Bülent Kandıra’yı belirledi. Polis arama çalışmaları yaparken Kandıra’nın tekel bayiinin yakınında 48 yaşındaki çiçekçi Zeki Eksizerci’yi, arkasından yaklaşan bir kişi kafasından iki kurşunla vurdu. Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırmada, Eskizerci’nin, dün sabaha karşı barda istek şarkı yüzünden çıkan kavgada öldürülen Hakan Markaloğlu’nun katil zanlısı Kandıra’ya benzediği için yanlışlıkla Kandıra yerine öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde duruyor. Esnaf arkadaşları Eskizerci için “Melek gibi bir insandı” diyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24