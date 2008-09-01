Ahmet Kaya şarkısı istendi, sonuç: 2 ölü

Bu olaydan birkaç saat sonra intikam almak isteyen ölen kişinin yakınları katil zanlısına benzeyen, olayla ilgisi olmayan bir esnafı yanlışlıkla öldürdü. 30 yaşındaki muhasebeci Hakan Markaloğlu önceki akşam arkadaşı Murat Tanrısever ile Turgut Özal Bulvarı’ndaki bir bara eğlenmeye gitti. İddiaya göre saat 02.30 sıralarında bardaki bir grup, şarkıcıdan Ahmet Kaya’nın bir şarkısını istedi. Başka bir grup ise ‘Bu adamın şarkısı burada söylenmez. ‘Türkiyem’ şarkısı okunsun’ diye bağırdı. Gruplar bar dışında kavga etti.?Açılan ateş sonucu Markaloğlu başından vurularak öldü. Tanrısever ise bacağından yaralandı. Polis cinayetin zanlısı olarak Bülent Kandıra’yı belirledi. Polis arama çalışmaları yaparken Kandıra’nın tekel bayiinin yakınında 48 yaşındaki çiçekçi Zeki Eksizerci’yi, arkasından yaklaşan bir kişi kafasından iki kurşunla vurdu. Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırmada, Eskizerci’nin, dün sabaha karşı barda istek şarkı yüzünden çıkan kavgada öldürülen Hakan Markaloğlu’nun katil zanlısı Kandıra’ya benzediği için yanlışlıkla Kandıra yerine öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde duruyor. Esnaf arkadaşları Eskizerci için “Melek gibi bir insandı” diyordu.