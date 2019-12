-AHMET KAYA ÖLÜMÜNÜN 10. YILINDA ANILDI İSTANBUL (A.A) - 12.12.2010 - Geçirdiği kalp krizi sonucu Paris'te vefat eden sanatçı Ahmet Kaya, ölümünün 10'uncu yılında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törenle anıldı. Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'ın ev sahipliğinde, ''An Gelir-Onsuz 10 yıl'' başlığıyla organize edilen anma gecesine, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, BDP Milletvekilleri Sırrı Sakık, Akın Birdal ve Ufuk Uras, AK Parti Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Emre Bilgili, öldürülen gazeteci Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, yazar Ataol Behramoğlu ve sanatçı Mustafa Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu iki bine yakın davetli katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Günay, gazetecilerin soruları üzerine Ahmet Kaya'yı sevgiyle saygıyla rahmetle anmak için toplandıklarını belirterek, ''İnşallah bundan sonrası geride bıraktığımız günlerden daha güzel olacak. Hem sayın Başbakan hem de kendi adıma geldim. Sayın Başbakan'ın en içten duygularını da Gülten Kaya arkadaşımıza aktardım'' dedi. Günay, yanına oturduğu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Baydemir'e, bakanlığı tarafından basılan Kürt şair Ahmedi Hani'nin ''Mem u Zin'' adlı eserini hediye etti. Bu arada, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, tören öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Başbakan Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu törene katılamadı. Neler söyleyeceksiniz?'' sorusu üzerine, her iki konuğunun da katılmayı çok istediklerini söylediklerini ama her ikisinin de programının uymadığını gördüğünü ifade etti. Erdoğan'ın, Mardin programının yoğunluğu ve hava muhalefeti nedeniyle çok istemesine rağmen törene katılamayacağının bildirildiğini anlatan Kaya, kendisinin de bunu anlayışla karşıladığını söyledi. Kaya, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun geceye katılmamasından dolayı bir kırgınlığı olmadığını belirtti. Bir gazetecinin, ''Bugün burada bir anma töreni düzenleniyor ve çok sayıda kişi katılıyor, bu değişimi nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna karşılık da Kaya, ''Bu değişim için Ahmet Kaya gibi bedeller ödenmeseydi keşke bu ülkede. Umuyoruz ki bundan sonra başka sanatçılar, başka aydınlar, başka muhalifler sürgün gibi ağır bir ceza yaşamak zorunda kalmazlar. Bu 10 yıllık süreçte bizim istediğimiz ve özlediğimiz düzeyde bir gelişme olabilir mi? Daha değil. Çok yol almamız gerek. Burada sivil toplumun, siyasetin ve halkın bütün renklerini ve seslerini buluşturmamızın sebebi buydu'' şeklinde konuştu. -HEPAR'DAN PROTESTO- Öte yandan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki anma toplantısı sürerken Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) İstanbul Gençlik Kolları üyesi bir grup dışarıda protesto gösterisi yaptı. Ellerinde Türk bayrakları ve pankartlar bulunan göstericiler, Ahmet Kaya aleyhine sloganlar attı. Güvenlik önlemi alan Çevik Kuvvet ekiplerinin Sergi Sarayı'na yaklaşmalarına izin vermediği göstericiler, bir süre daha slogan attıktan sonra dağıldı.