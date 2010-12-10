Ahmet Kaya ölümünün 10. yılında anılacak

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Ahmet Kaya'nın dostları ve sevenleri onu "Bu ülkeyi, dağıyla taşıyla, kurdu kuşuyla, dört bucağıyla güneşin sofrası gibi gördü Ahmet Kaya… ondan önce; bu insanlar daha iyi şeylere layıktır diyenlerin, daha iyi bir dünya mümkün diyenlerin, bütün insanlar eşit, özgürlük hakkı kutsal diyenlerin payına hep zulüm ve acı düştü… Bize sadece onurlu hatıraları ve türkü gibi hayatları kaldı yadigâr… Güneş, ışığını kimseden esirgemediği için güneştir. Ahmet de bir güneş misali söyledi türkülerini." satırlarıyla anıyor.Bu satırlar bütün Ahmet Kaya severler için bir davetiye niteliği de taşıyor aynı zamanda...11 Aralık Cumartesi gecesi Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek özel gecede Ahmet Kaya, şarkıları ve sözleriyle anılacak.Gecede siyasiler, sivil toplum örgütleri, aydınlar, sanatçılar ve Ahmet Kaya dostları bir arada olacak.Ümit Kıvanç'ın yaptığı "Uçurtmam tellere takıldı" adlı Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan belgesel filmin ilk gösterimine de ev sahipliği yapacak gecede Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya da hazırladığı konuşmasıyla Ahmet Kaya'ya bir kez daha selam gönderecek.