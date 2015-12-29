Ahmet Hakan’dan Yavuz Bingöl’e: Ben senin basın danışmanın, imaj yapıcın, kurtarıcın falan değilim!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Yavuz Bingöl’ün CNN TÜRK'te katıldığı programda söylediği "Ahmet Hakan o röportajı yayınladı da eline ne geçti? Bu sözlerimin tepki çekeceği konusunda beni uyararak bu kısımları yayınlamamalıydı” sözlerine cevap verdi. Hakan, Ben senin basın danışmanın, kariyer planlayıcın, imaj yapıcın, durumu kurtarıcın falan değilim” dedi. Bingöl’e “ağzından çıkanı kulağının duymasını sağlayacak tek bir unsur var, o da sensin!” diyen Hakan, Bingöl’e başkalarını suçlamak yerine özeleştiri yapmayı denemesini önerdi.

Ahmet Hakan’ın Hürriyet’te “Biraz da biz kandırılalım” başlığıyla yayımlanan (29 Aralık 2015) yazısından ilgili kısım şöyle:

Yavuz Bingöl’e cevabımdır

YAVUZ Bingöl, aylar önce kendisiyle yaptığım röportajla ilgili olarak yine konuşmuş.

CNN Türk’te... Hakan Çelik’in programında...

Demiş ki:

-Ahmet Hakan o röportajı yayınlamadan önce sözlerimin tepki çekeceği konusunda beni uyararak bu kısımları yayınlamamalıydı.

-Yayınladı da eline ne geçti?

-Benim için 2011’de “derviş gönüllü dostum” diye yazan bir gazeteci bunu yapmamalıydı.

Yavuz Bingöl’e cevap veriyorum:

-Yavuz kardeşim!

-Benim görevim, “Böyle söyleme Yavuz, çok tepki çekersin... Sen en iyisi şöyle söyle” demek değildir.

-Ben senin basın danışmanın, kariyer planlayıcın, imaj yapıcın, durumunu kurtarıcın falan değilim.

-Ağız senin ağzın, kulak senin kulağın. Ağzından çıkanı kulağının duymasını sağlayacak tek bir unsur var, o da sensin!

-“Özeleştiri” diye bir şey var dostum... Özeleştiri yapmak, başkalarını suçlamaktan biraz daha zordur ama çok daha fazla onurlu bir iştir.

-Başkalarını suçlamak yerine özeleştiri yapmayı denemelisin Yavuz kardeşim.

-Eğer suçu başkalarına yükleyip kendini aradan sıyırmaya çalışmazsan... Ben de sana hem de ağzımı doldura doldura “derviş gönüllü dostum” demeye devam ederim.

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