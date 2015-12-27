Yavuz Bingöl: Ahmet Kaya gibi linç edildim

Okmeydanı’nda polisin gaz fişeğiyle öldürülen 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın annesinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yuhalatılmasını ‘insani bir şey’ değerlendirmesini Ahmet Hakan ile yaptığı söyleşide paylaşan Yavuz Bingöl, CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında, kendisinin linç edildiğini söyledi ve "Ahmet Hakan o röportajı yayınladı da eline ne geçti? Bu sözlerimin tepki çekeceği konusunda beni uyararak bu kısımları yayınlamamalıydı" dedi. Kendisine yapılan "lincin" şimdi de Ara Güler'e yapıldığını söyleyen Bingöl, "Daha önce de Ahmet Kaya'ya aynı şey yapıldı" dedi.

soL’un haberine göre Yavuz Bingöl, o günlerde çok tepki çeken bu sözleri için Ahmet Hakan'ı suçladı. Bingöl, "Benim için 2011'de 'Derviş gönüllü dostum' diye yazan bir gazeteci bunu yapmamalıydı. O röportajı yayınlamadan önce, bu sözlerimin tepki çekeceği konusunda beni uyararak bu kısımları yayınlamamalıydı. Yayınladı da eline ne geçti?" dedi. Bingöl, söylediği sözler için pişmanlık duyduğunu belirtmezken, o sözleri sansürlemeden yayınlayan Ahmet Hakan'a faturayı kesti.

Kendisine yapılan "lincin" şimdi de Ara Güler'e yapıldığını söyleyen Bingöl, "Daha önce de Ahmet Kaya'ya aynı şey yapıldı" dedi.

Verdiği röportajdaki görüşlerinin hala arkasında olduğunu belirten Yavuz Bingöl, toplumun acımasız yüzüyle bu olay sayesinde tanıştığını sözlerine ekledi. Yavuz Bingöl ona en çok acı vereninse başta kardeşi ve amcasının, onu savunmayıp, kendisine tepki göstermesi olduğunu söyledi.