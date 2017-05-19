Ahmet Hakan'dan 'Türkan Saylan' yazısı: Hakkını yedik, sana çok kızdık, ne olur affet hocam

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) kurucusu Türkan Saylan'ın darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'e yönelik olarak "Bu Fetullah, tıbbi açıdan problemli bir şahıs. Bu şahıs, memleketin en zeki çocuklarını kandırıyor. Bu Fetullah’ın amacı dünyayı ele geçirmek" dediğini hatırlatarak "Hakkını yedik Türkan Hocam. Söylediklerine kulak asmadık Türkan Hocam. Hatta bu söylediklerin için sana çok kızdık Türkan Hocam. Ne olur affet bizi" ifadesini kullandı.

Ergenekon soruşturması kapsamında 13 Nisan 2009’da Prof. Dr. Türkan Saylan’ın da evi aranmıştı. Yıllarca kanserle mücadele eden Saylan, operasyonun ardından, 18 Mayıs’ta yaşama veda etti.

Ahmet Hakan'ın "Affet bizi Türkan Hoca" başlığıyla yayımlanan (19 Mayıs 2017) yazısının ilgili bölümü şöyl

YIL: 1999.

Türkan Saylan Hoca, televizyona çıkıp şunları diyordu:



Bu Fetullah, tıbbi açıdan problemli bir şahıs.



Bu şahıs, memleketin en zeki çocuklarını kandırıyor.



Bu Fetullah’ın amacı dünyayı ele geçirmek.



Bunun için yapmayacağı şey yok.



1999 yılında Türkan Hoca’nın bu sözlerini dinlerken...



Ben de İslami camiada yer alan herkes gibi...



Amma da abartıyor.

Amma da düşmanca davranıyor.

Amma da önyargılı yaklaşıyor.



Falan demiştim.



Zaman İslami camiada yer alan herkes gibi beni de haksız çıkardı, Türkan Saylan Hoca’yı da sonsuz haklı çıkardı.



Biliyorum... Çok ama çok geç...



Fakat ben yine de söyleyeyim:



Hakkını yedik Türkan Hocam.



Söylediklerine kulak asmadık Türkan Hocam.



Hatta bu söylediklerin için sana çok kızdık Türkan Hocam.



Ne olur affet bizi.



Affet ve hakkını helal et.