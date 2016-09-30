Ahmet Hakan'dan TBMM Başkanı'na: Muhatabınıza zavallı diyerek seviye dersi verdiniz!

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, kendisine yönelik "Neden Tayyip Erdoğan kadar dürüst olmayı denemiyor?" ifadesini kullanan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a Meclis Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımladığı yazıyla tepki gösterdi. "Dünüyle çelişen bir tutuma sahip olmuş, seviye düşüklüğüne uğramış, kendine ve geçmişine karşı dürüstlükten yoksun zavallıların tavırlarına hayatı boyunca prim vermemiştir" diyen Kahraman'a Ahmet Hakan'ın yanıtı "Muhatabınıza zavallı diyerek seviye dersi verdiniz!" oldu.

Tartışma, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın "Fethullah Gülen ile AK Parti arasında öteden beri bir mutabakat yok, beraberiyet olmamıştır. Daha değişik partileri desteklemiştir. Ama mesele partiler üstü bir meseledir ve partiler üstü bir mesele olduğu için Meclis'in olağanüstü toplantısında çağırdığım toplantıya katılan partilerin dördü de ortak bir mutabakat metni imzaladılar ve bu yayınlandı" açıklamasıyla başlamıştı.

Ahmet Hakan'ın "Bu da benim kendi adıma yaptığım açıklama" başlığıyla yayımlanan (30 Eylül 2016) yazısı şöyle:

Sayın İsmail Kahraman

TBMM Başkanı.

*

Yaptığınız açıklamayla ilgili olarak size sadece 5 şey söyleyeceğim:

*

Maşallah eleştiriye karşı ne kadar da tahammüllüymüşsünüz böyle. Aman nazar değmesin!

*

“Fetullah Gülen ile AK Parti arasında öteden beri bir mutabakat yok, beraberiyet olmamıştır” şeklinde bir cümle kurmuştunuz. Ben de bunun üzerine “İsmail Kahraman neden Tayyip Erdoğan kadar dürüst olmayı denemiyor” diye sordum? Söyler misiniz İsmail Bey? Bunu soramayacak mıyız? Ne yani? Bunu sormak yerine “Bravo İsmail Kahraman’a! Hakikati ne de güzel ifade etmiş, ne kadar da dürüst davranmış” mı deseydim? Böyle deseydim, buna siz bile gülmez miydiniz?

*

“İsmail Kahraman hiçbir zaman duruşunu bozmamıştır” demişsiniz. Keşke duruşunuzu birazcık olsun bozsaydınız İsmail Bey! Keşke bozsaydınız. Bu şekilde hiç değilse toplumu ve siyaseti kavrama noktasında 1960’larda kalmış zihin yapınızdan bir adım öteye geçebilir, “ak” ve “kara” şeklindeki dünya görüşünüzü birazcık da olsa sorgulama fırsatı bulabilirdiniz.

*

Muhatabınıza “zavallı” falan diye hakaretler ederek çok güzel bir seviye dersi vermişsiniz. Bravo! Seviyeniz gerçekten muhteşem!

*

Ben hayatım boyunca yaptığım şeyleri sorguladım, dünümle çelişmeyi göze aldım ve geçmişimi muhasebe edebilme cesareti gösterdim. Keşke siz de hayatınız boyunca yaptığınız şeyleri sorgulayabilseydiniz, dününüzle çelişmeyi göze alabilseydiniz ve geçmişinizi muhasebe edebilme cesaretini gösterebilseydiniz... Belki böylece bugün hâlâ Amerikan 6. Filo’sunu taşlayanları taşlayanların ruh halinde olmaktan kurtulurdunuz.

Bu İsmail Kahraman adına yapılan açıklama

Sayın Ahmet Hakan Coşkun

Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı

28/09/2016 tarihli Hürriyet gazetesinde, “İsmail Kahraman neden Tayyip Erdoğan kadar dürüst olmayı denemiyor” başlıklı köşe yazınızda TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman’ın 25 Eylül 2016’da yabancı gazetecileri kabulünde bir soruya cevaben yaptığı açıklamalar dolayısıyla kişiliğine yönelik istihza ve hakarete varan ifadelere yer vermişsiniz.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, hayatı boyunca hep net olmuş, inandığı değerler uğruna yaşamış ve hiçbir zaman duruşunu bozmamıştır.

Dünüyle çelişen bir tutuma sahip olmuş, seviye düşüklüğüne uğramış, kendine ve geçmişine karşı dürüstlükten yoksun zavallıların tavırlarına hayatı boyunca prim vermemiştir.