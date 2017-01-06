Ahmet Hakan'dan "Sıra sana geliyor" diyen eski AKP milletvekili Feyzi İşbaşaran'a: Küfürbaz!

Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel ile holdingin eski CEO'su Yahya Üzdiyen'in 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından "Sıra sana geliyor" diye tweet atan eski AKP milletvekili Feyzi İşbaşaran'a yanıt veren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağza alınmayacak hakaretler ettiği için kendisine 'terbiyesiz' dediğim günden beri bana düşman olan küfürbaz Feyzi de dünkü polis operasyonu nedeniyle bir hayli sevinçliydi" dedi. Ahmet Hakan, yazısında "Feyzi! Hiç sevinme! Beni içeride bin yıl da yatırsalar, bu durum senin terbiyesizliğini temize çıkarmaz" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te yayımlanan yazısı şöyle:

FETÖ’cüler nasıl da mutlu oldu, anlatamam

Dün sabahın erken saatlerinde içinde “Doğan Holding” ve “polis baskını” ibarelerinin geçtiği haberlerin duyulmasının hemen ardından...

Kapağı yurtdışına atmış ne kadar namlı FETÖ’cü varsa hepsinin sosyal medya hesaplarında...

Bir sevinç, bir orgazm, bir enerji, bir heyecan, bir mutluluk, bir moral havasıoluştu ki...

Sormayın.

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Hepsi ama hepsi allayıp pullayarak duyurdu Doğan Holding’in iki yöneticisine yönelik arama ve gözaltı kararını...

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Ülkenin en azılı tetikçisiyle aynı dalga boyuna girmiş durumdaydı bu FETÖ’cü tipler.

Alaylar, laf sokmalar, “oh olsun” çekmeler, göbek atmalar, dört kol çengi oynamalar falan...

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Doğan Medya Grubu, 15 Temmuz gecesi bu FETÖ’cülere...

- Sizi gidi alçak katliamcılar sizi!

- Sizi gidi sinsi demokrasi düşmanları sizi!

- Hadi yürüyün gidin!

Çekmişti ya...

İçlerine oturmuş olacak ki...

Dolaylı yoldan da olsa bunun intikamının alındığını falan düşünüyorlardı galiba...

*

Size bir şey söyleyeyim mi?

Ben bu FETÖ’cüleri epey zamandır böyle mutlu, böyle mesut, böyle mutmain, böyle zevkten dört köşe, böyle moralli, böyle neşeli görmedim, böyle muzaffer görmedim.

Adamlar resmen en buhranlı dönemlerinde muhteşem bir saadet öpücüğükoparmış gibiydiler.

*

Buradan kendilerine sesleniyorum:

Ne olursa olsun...

Ama ne olursa olsun.

Size geçit yok.

Hiç sevinme Feyzi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağza alınmayacak hakaretler ettiği için kendisine “terbiyesiz” dediğim günden beri bana düşman olan küfürbaz Feyzi de dünkü polis operasyonu nedeniyle bir hayli sevinçliydi.

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Bana gönderdiği mesajda “Sıra sana geliyor, hazırlığını yap” diyor bu küfürbaz Feyzi.

*

Feyzi!

Hiç sevinme!

Beni içeride bin yıl da yatırsalar, bu durum senin terbiyesizliğini temize çıkarmaz.

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Hiç çaren yok.

Küfürlerinde boğulacaksın Feyzi.

Başkanlık 600 yıllık geleneğe terstir

Başbakan Binali Yıldırım, başkanlık sistemini anlatırken “600 yıllık geleneğimize uygun” dedi.

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600 yıllık geleneğimiz padişahlıktır.

Padişahlıkta mutlaka sadrazamlık vardır ve yürütmenin başı sadrazamdır.

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Oysa getirilmek istenen sistemde...

Sadrazam falan hak getire!

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