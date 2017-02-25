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Ahmet Hakan'dan Şevki Yılmaz'a: Akit adlı paçavranın televizyonuna çıkmış, sallamış da sallamış

"Eğer hakikaten de hadis varsa AK Parti niye tantanalı kampanyalara para harcıyor ki?"

25 Şubat 2017 17:21

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Yeni Akit yazarı ve eski milletvekili Şevki Yılmaz'ın canlı yayında ağlayarak “16 Nisan'ın zaferle çıkacağına dair Hadis-i Şerif var" ifadesini kullanmasıyla ilgili olarak "Çıkmış Akit adlı paçavranın televizyonuna, sallamış da sallamış" dedi. Hakan, Yılmaz'a yönelik olarak "Eğer hakikaten de hadis varsa AK Parti niye tantanalı kampanyalara para harcıyor ki? Niye sekiz koldan mitinglere abanıyor ki? Niye şaşalı klipler çekiyor ki?" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "Şevki Yılmaz salladı: 16 Nisan hadisi varmış" başlığıyla yayımlanan (25 Şubat 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Şevki Yılmaz çıkmış Akit adlı paçavranın televizyonuna...

Sallamış da sallamış.

*

Demiş ki:

- Kimse boşuna uğraşmasın.

- Hadis var.

- 16 Nisan’da evet çıkacak.

*

Eğer hakikaten de hadis varsa...

AK Parti...

- Niye tantanalı kampanyalara para harcıyor ki?

- Niye sekiz koldan mitinglere abanıyor ki?

- Niye şaşalı klipler çekiyor ki?

*

Ha Şevki Hoca?

Niye?

- Hadise mi inanmıyorlar?

- Sana mı?

Söyle.

Hangisi?

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