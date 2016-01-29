Ahmet Hakan'dan saldırganlarına: Al o gözlüğün parasını al da başına çal!

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde, Ekim ayında saldırısına uğradığı kişilerin kendisine bir zarf içinde 500 lira göndererek, kırılan gözlüğünün ücretini ödemeye çalıştıklarını yazdı. PTT’den bir zarf geldiğini belirten Hakan, saldırganların avukatı tarafından gönderilen parayı, kendi avukatı Aslı Kazan’a vererek, iadesinin sağlanmasını istediğini ifade etti.

Saldırganların parayı göndermelerinin mahkemede koz olarak kullanmak için gönderdiğini ileri süren Hakan’ın ‘’Al o gözlük parasını al da başına çal’’ başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Önceki gün evime PTT aracılığıyla bir zarf geldi.

Açtım baktım:

Zarfın içinde 500 lira.

*

Bana saldırmaları için parayla tutulmuş heriflerden birinin avukatı göndermiş parayı.

Dört kişi üzerime çullanarak saldırdıklarında gözlüğümü de kırmışlardı ya...

O gözlüğün parasıymış bu.

*

Mahkemede, “Biz o kadar da alçak değiliz Hâkim Beyciğim... Öyle ki adamın kırılan gözlüğünün parasını bile kendisine ödedik” diyerek yaltaklanmak için gönderiyorlar bu parayı.

Sırf bu maksatla...

Kiralandıkları paranın 500 liracığına kıymışlar yani.

*

Tabii anında parayı verdim avukatım Aslı’ya...

Ve şöyle dedim:

“Lütfen şunu gayet hukuki bir yolla muhataplarının kafasına kafasına çarpar mısın?”

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