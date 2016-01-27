Ahmet Hakan'a saldırıda tek tutuklu sanık Ahmet Şengüler serbest kaldı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a saldırı olayında tutuklu bulunan tek sanık Ahmet Şengüler ilk duruşmada tahliye edildi.

Diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol şartı da kaldırıldı.

Ahmet Hakan’a saldıran 7 kişi bugün hâkim karşısına çıktı. Emniyetteki ifadelerini reddeden sanıklar, işkence altında ifade verdiklerini iddia etti.

Ahmet Hakan’ın 1 Ekim 2015 tarihinde saat 00.30 sıralarında evinin önünde saldırıya uğramasıyla ilgili dava bugün İstanbul 6’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı. Hakan’a saldırarak yaralayan biri tutuklu 7 kişi ilk kez hâkim karşısına çıktı. Emniyetteki ifadelerini reddeden zanlılar işkence gördüklerini iddia etti. Bir sanık, tişörtünü mahkemeye getirerek, emniyette işkence gördüğüne dair mahkemeye delil olarak sundu

Zanlılardan biri de olay günü Ahmet Hakan ile konuşmaya gittiğini, ancak o sırada Ahmet Hakan ile Ahmet Şengüler’in çarpıştığını bunun üzerine Hakan’ın yere düştüğünü söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın’ın hazırladığı iddianamede, tutuklu Ahmet Şengüler’in, ‘mala zarar verme’, ‘kasten silahla yaralamaya teşebbüs’, ‘basit yaralama’, ‘Kemiklerin kırılmasına zarar verecek şekilde kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından 3 yıldan 12 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Diğer 6 şüphelinin de ‘mala zarar verme’, ‘kasten silahla yaralamaya teşebbüs’, ‘basit yaralama’, ‘kemiklerin kırılmasına zarar verecek şekilde kasten yaralama’ suçlarından 2 yıl 8 aydan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın’ın hazırladığı iddianamede, Ahmet Hakan, koruması Cemal Ceyhun Kıral ile şoförü Sari Demir, mağdur müşteki olarak yer aldı.

Saldırının nasıl meydana geldiği anlatılan iddianamede, önceden kurguladıkları görev dağılımı ve eylem paylaşımları gereği şüpheli Ahmet Şengüler’in, Ahmet Hakan’ın yüzüne yumruk atarak burnunu ve gözlüğünü kırdığı, darbe etkisiyle yere düşürdüğü belirtildi. Ayağa kalkarak karşı kaldırıma geçmeye çalışan Ahmet Hakan’ın tekrar düştüğü esnada arkasından şüpheliler Şengüler ve Fuat Elmas’ın tekme attığı ve Hakan’ın kaburgasının kırıldığı ifade edildi.

Şüphelilerden Yahya Kemal Gezer ve Nezih Özbirinci’nin, Ahmet Hakan’ın gazetede yazdığı köşe yazıları ve televizyon programlarındaki konuşmalarını tasvip etmedikleri için husumet besledikleri ve bu nedenle dövmeyi planladıkları iddia edildi. İddianamede, şüpheli Kamuran Ergin’in, Türk Ceza Kanunu’na göre silahtan sayılan bira şişesi ile Hakan’ın koruması Cemal Ceyhun Kıral’a saldırdığı anlatıldı.

Sanıklardan Uğur Adıyaman’ın cep telefonundan elde edilen görüntülerin PKK ‘terör örgütü’ propagandası niteliğinde olduğu belirtildi. Adıyaman hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Sanıklardan Fuat Elmas, Uğur Adıyaman ve Yahya Kemal Gezer’e izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma, telefonlarında bulunan tarihi eser fotoğraflarıyla ilgili olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı davranma suçlarından da ayrı ayrı soruşturmalar başlatıldı.

Mahkeme, davada tek tutuklu sanık olan Ahmet Şengüler'in tahliyesine karar verdi. Diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol şartı da kaldırıldı.