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Ahmet Hakan'dan RTÜK'e 'Cem Küçük' tepkisi: Dininize imanınıza doğru söyleyin!

"Cem Küçük'ün 'fino' ve 'sahtekar' ifadeleri, 'ifade özgürlüğü' olarak değerlendirilmişti"

11 Mayıs 2017 11:29

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) kendisine yönelik olarak "sahte" ve "fino" ifadelerini kullanan Cem Küçük'e ceza vermemesine tepki gösterdi. RTÜK'ün "sahtekar" ve "fino" ifadelerini "ifade özgürlüğü" olarak değerlendirildiğini hatırlatan Hakan, "Televizyon ekranından size 'fino' denseydi, size 'sahtekâr' denseydi. Yine de oyçokluğuyla “Bu ifade özgürlüğüdür” der miydiniz? Doğru söyleyin ama, dininize, imanınıza doğru söyleyin" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Atatürk’e hakaret eden alçakların ortak özellikleri" başlığıyla yayımlanan (11 Mayıs 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Tetikçi pisliğin teki, televizyona çıkıp benim için “fino” dedi, “sahtekâr” dedi.

*

RTÜK ne yaptı?

“Fino” ve “sahtekâr” hakaretlerini ifade özgürlüğü sayıp ceza kesmedi.

*

Bu kararı alan RTÜK yetkililerine sesleniyorum:

Televizyon ekranından size “fino” denseydi, size “sahtekâr” denseydi...

Yine de oyçokluğuyla “Bu ifade özgürlüğüdür” der miydiniz?

*

Doğru söyleyin ama...

Dininize, imanınıza doğru söyleyin.

Eskiden açlık grevi yapıldığında

- Hepimiz “eyvah, ölecekler” diye tedirgin olurduk.

*

- Heyetler oluşturur açlık grevi yapanların kapılarına giderdik.

*

- Yaşar Kemal yanına Refah Partili milletvekillerini alarak giderdi açlık grevi yapanların yanına...

*

- Hükümet yetkilileri, “bırakın, yapmayın, bakacağız, ilgileneceğiz” türü demeçler vermeye mecbur hissederlerdi kendilerini.

*

- Toplumun tüm kesimlerinde şefkat, merhamet rüzgârları eserdi.

*

Bugünse ah kimsenin umurunda bile değil.

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