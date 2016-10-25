Ahmet Hakan'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya: Şebelek, MİT dosyası elinde ne arıyor?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında elindeki MİT logolu dosyayı göstererek "Aziz Yıldırım tutuklanacak" diyen spor yorumcusu ve Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili olarak "Şebeleğin teki çıkmış ekrana, elindeki MİT dosyasıyla Aziz Yıldırım’a tehditler savuruyor. Eğer o MİT dosyası sahteyse. Bakalım MİT, bu şebelek için ne yapacak? Eğer o MİT dosyası doğruysa, bakalım MİT, dosyasının şebeleğin elinde ne aradığını nasıl izah edecek?" dedi.

Ahmet Hakan'ın "'FETÖ AK Parti döneminde palazlanmadı' demek, zekâmıza ağır hakaret" başlığıyla yayımlanan (25 Ekim 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Başbakan Binali Yıldırım dedi ki:

“FETÖ AK Parti döneminde palazlanmadı.”

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- FETÖ’nün tohumlarının 70’lerde atıldığı doğrudur.

- FETÖ’nün 12 Eylül’den kazançlı çıktığı doğrudur.

- FETÖ’nün “ılımlı İslam” falan denilerek ABD’den destek aldığı doğrudur.

- FETÖ’nün Turgut Özal’ın şefkatine mazhar olduğu doğrudur.

- FETÖ’nün Çiller, Ecevit gibi siyasetçileri etkilediği doğrudur.

- FETÖ’nün Süleyman Demirel’den Orta Asya için “hamili kart yakinimdir” mektubu aldığı doğrudur.

- FETÖ’nün 28 Şubat’tan bile zarar görmediği doğrudur.

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Fakat eğri oturalım, doğru konuşalım.

FETÖ’nün AK Parti döneminde elde ettiği kazanımlar, hakikaten bir başkadır!

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Şu kadarını söyleyeyim:

AK Parti iktidarı ile FETÖ arasındaki irtibat o denli güçlü, o denli sıkı, o denli büyüktü ki...

Bütün gözlemciler, analizciler, siyaset bilimciler...

Aynı şeyi söylüyorlardı:

“Bu AK Parti’nin tek başına iktidarı değil... Bu AK Parti ile Cemaat’in ittifakıdır.”

*

Bu o kadar böyleydi ki...

AK Parti cenahından bir Allah’ın kulu çıkıp da...

“Ne ittifakı kardeşim... Cemaat de kimmiş... Biz milletten aldığımız yetkiyi, hiç kimseyle bölüşmeyiz” diye meydan okumamıştır, okuyamamıştır.

*

FETÖ’nün doğup yeşermesinde bundan önceki iktidarların payı olduğu doğrudur.

Ancak FETÖ’nün darbe yapmaya yeltenecek denli özgüven sahibi olmasında AK Parti döneminde elde ettiği kazanımların payını da kimse ihmal edemez.

*

2013’ten önce...

- Ağlaklığı ile hepimizi öfkelendiren...

- Pısırıklığı ile hepimizin alay konusu olan...

- “Alın okullarımızın anahtarı” diye zillet içinde yalvarmasıyla hepimizde mide bulantısı yaratan...

Bu FETÖ denilen yapının...

Son dönemde....

“Bunlar yürek mi yemiş kardeşim, bu ne cüret?” dedirten hareketler çekmesinde...

AK Parti’nin katkı payını hiç kimse inkâr edemez.

*

Binali Yıldırım, çıksın...

- “Askeri vesayet bizi sıkıştırıyordu, biz de bunlara muhtaç olduk” desin.

- “Bunların kadroları vardı, bizim yoktu” desin.

- “Alınları secde görüyordu, aldandık” desin.

- “Bunlardan zarar gelmeyeceğini düşündük” desin.

- “Yargı oligarşisini ancak bunlarla dağıtabilirdik” desin.

- “Biz ne bilelim asıl darbecilerin bunlar olduğunu” desin.

Bütün bunları desin...

Hepsine ikna olurum, hepsine tamam derim.

*

Bir tek “FETÖ bizim dönemimizde palazlanmadı” demesin.

Çünkü en ağır hakarettir, insanın zekâsına hakaret.

O şebeleğin elinde ne arıyor MİT dosyası

Şebeleğin teki çıkmış ekrana...

Elindeki MİT dosyasıyla Aziz Yıldırım’a tehditler savuruyor.

*

Eğer o MİT dosyası sahteyse...

Bakalım MİT, bu şebelek için ne yapacak?

*

Eğer o MİT dosyası doğruysa...

Bakalım MİT, dosyasının şebeleğin elinde ne aradığını nasıl izah edecek?