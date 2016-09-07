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Ahmet Hakan'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya: Şebelek!

"Söylediği bu sözün en az 'Ben tıbbi kimlikli bir hekim olmadığım için...' cümlesi kadar, dangalakça olduğunun farkında bile değil"

07 Eylül 2016 11:44

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Hüseyin Çapkın ve Hüseyin Avni Mutlu" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ben haberci kimlikli bir gazeteci olmadığım için illa bildiğim her şeyi söylemeyi ve yazmayı tercih etmem" ifadesini kullanan Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı için "Hahahahaha! Şebeleğe bak! Söylediği bu sözün en az 'Ben tıbbi kimlikli bir hekim olmadığım için...' cümlesi kadar, dangalakça bir laf olduğunun farkında bile değil" dedi. 

Ahmet Hakan'ın "Geliri 15 Temmuz şehitlerine bağışlanan İlker Başbuğ kitabı" başlığıyla yayımlanan (7 Eylül 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

FETÖ’cü polis şeflerini arkasına alıp her akşam ekranlardan “Ahmet Hakan tutuklanacak” diye höyküren bir şebelek var.

Bu şebelek, geçen gün şöyle yazmış:

“... Ben haberci kimlikli bir gazeteci olmadığım için...”

Hahahahaha!

Şebeleğe bak!

Söylediği bu sözün...

En az “Ben tıbbi kimlikli bir hekim olmadığım için...” cümlesi kadar, dangalakça bir laf olduğunun farkında bile değil. 


 

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