Ahmet Hakan'dan 'Özgür Gündem' yorumu: IŞİD Fransa'da gazete çıkarabilir mi?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla, İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından geçici olarak kapatılmasına karar verilen Özgür Gündem gazetesiyle ilgili olarak, "Mesele şudur: Demokrasilerde terör örgütlerinin gazetesi olmaz, olamaz. Kabul edilemez olan budur" görüşünü savundu. "Eğer 'Gelişmiş demokrasilerde terör örgütlerinin yayın organı olur' diyenler varsa, onlara sadece 'IŞİD, Fransa’da gazete çıkarabilir mi' diye sormak, ardından da 'Başka sorum yok, tanık sizin' demek isterim" diyen Hakan, "Sırf Özgür Gündem’de yazdı diye Türk romanının önemli temsilcilerinden Aslı Erdoğan’ın ve her devrin mazlumu Ragıp Zarakolu’nun gözaltına alınması olacak şey değildir" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın, "Darbe başarılı olsaydı Cumhurbaşkanı kim olacaktı?" başlığıyla yayımlanan (18 Ağustos 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Can Dündar öyle dedi mi?

Can Dündar’ın Alman “Berliner Zeitung” gazetesine verdiği röportajda şöyle dediği iddia edildi:

“Ramazanda polisler oruç tutup tutmadığını soruyor. Tutmazsanız size dayak atabilirler.”

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Hürriyet Berlin Temsilcisi Celal Özcan’ın eşsiz katkılarıyla yaptığım araştırmadan çıkan sonuç şu:

“Berliner Zeitung”daki röportajda bu iki cümle yok.

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Can Dündar’ın böyle dediğini öne sürenler, söz konusu iki cümleyi nereden buldular acaba?

Özgür Gündem

Kürtlerin sorunlarını yazan gazeteler, bu ülkede özgürce yayınlanmalı. Hatta Kürtlerle ilgili devleti ve toplumu rahatsız edecek görüşler ileri süren gazeteler de özgürce yayınlanmalı. Hatta ve hatta bölünmeyi bile fikri olarak savunan gazeteler özgürce var olmalı.

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Mesele şudur:

Demokrasilerde terör örgütlerinin gazetesi olmaz, olamaz.

Kabul edilemez olan budur.

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Eğer “Gelişmiş demokrasilerde terör örgütlerinin yayın organı olur” diyenler varsa...

Onlara sadece “IŞİD, Fransa’da gazete çıkarabilir mi” diye sormak, ardından da “Başka sorum yok, tanık sizin” demek isterim.

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NOT: Sırf Özgür Gündem’de yazdı diye Türk romanının önemli temsilcilerinden Aslı Erdoğan’ın ve her devrin mazlumu Ragıp Zarakolu’nun gözaltına alınması olacak şey değildir.