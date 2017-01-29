Ahmet Hakan'dan Numan Kurtulmuş'a: Örgütler, 'Halk kararını verdi, artık terör yapmayalım' mı diyecek?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Allah’ın izniyle referandumda büyük oranda evet çıktıktan sonra da bu terör örgütleri, hiçbir şekilde sesi soluğu çıkmayacak noktaya gelirler" diyen Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'u eleştirdi. Hakan, "Lütfen söyler misiniz Numan Bey... Bu iş nasıl olacak? Terör örgütleri, 'Halk kararını verdi, biz artık terör yapmayalım' mı diyecekler?" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (29 Ocak 2017) nüshasında yayımlanan 'Hemen at bu vekili partiden ey CHP' başlıklı yazısı şöyle:

“Haberleşme gideri” diye Meclis’e 1 milyon 200 bin liralık fatura çıkarmış CHP’li Elif Doğan Türkmen...

*

Hani CHP için...

- Şaşırtmalı.

- Ezber bozmalı.

- Farklı bir şey yapmalı.

- Sarsmalı.

- Sarsılmalı.

Falan diyoruz ya...

*

CHP, mesela hiç laga lugaya girmeden...

Onca yoksulluk ve yolsuzluk edebiyatı yaptığı bir dönemde halka böyle bir fatura ödeten bu milletvekiliyle...

Hemen ve anında tüm ilişkisini keserse...

Değişimin ilk tarihi adımını atmış olur.

Başaramazsınız

Hayırcılar!

- Evet demeyi düşüneni sevmeden...

- Evet demeyi düşüneni anlamadan...

- Evet demeyi düşüneni önemsemeden...

Asla ve kata BAŞARAMAZSINIZ.

O top öyle çıkmaz Egemen Bağış

Egemen Bey...

Şu “bakara / makara” olayıyla ilgili olarak...

Lütfen bırakın “montaj / sondaj” falan demeyi!

*

Çıkın ve...

- Yaptık bir hata...

- Düştük bir gaflete...

- Daldık bir mavraya...

- Hamdık, piştik, yandık elhamdülillah.

- Rabbim affetsin inşallah.

*

Eğer ille de çıkacaksa o top böyle çıkar Egemen Bey.

Bunu yapamayacaksanız, bırakın dağınık kalsın.

Numan Bey'e hayli gecikmeli soru

BİR süre önce şöyle dediniz Numan Bey:

“Allah’ın izniyle referandumda büyük oranda evet çıktıktan sonra da bu terör örgütleri, hiçbir şekilde sesi soluğu çıkmayacak noktaya gelirler”.

*

Lütfen söyler misiniz Numan Bey...

- Bu iş nasıl olacak?

- Terör örgütleri, “halk kararını verdi, biz artık terör yapmayalım” mı diyecekler?

- Sandıktan çıkan evetleri gören teröristler, “sandıkta yenildik” diyerek seslerini mi kesecekler?

*

Bir maksat gütmeden, çarpıtmadan, saptırmadan, anlamak adına soruyorum:

Nasıl olacak bu iş Numan Bey?

Rakamlarla hayat

- Çevremde Nusret yüzünden vejetaryen olmaya karar verenlerin sayısı: 34

*

- Arkadaşlarım arasında “ben artık film izlemiyorum, dizi izliyorum ya” diyenlerin sayısı: 15

*

- Bizim işyerinde “süte nes” içenlerin sayısı: 7

*

- Bizim kahvede “evet / hayır” geyiği çevirenlerin sayısı: 19

"Şeytan'a uyma, hayır de" kampanya sloganı olur mu?

Rıdvan’ın “şeytan” lakabından yola çıkarak...

“Şeytan’a uyma, hayır de” sloganını ilk duyduğumda benim de pek hoşuma gitmişti.

*

Ama o kadar!

*

Şimdi işitiyorum ki CHP, bunu slogan yapacakmış.

Doğruysa bu...

Çok fena!

Çünkü bir sosyal medya geyiğinin böylesine çok ciddi bir meselenin temel sloganlarından biri haline getirilmesi bana pek uygun kaçmayacakmış gibi geliyor.

Yoksa yeni bir Deniz Seki davası mı?

BERRAK Tüzünataç’a uyuşturucudan 20 ay hapis cezası verilmiş.

*

Umarım yeni bir Deniz Seki vakasına dönüşmez desem...

Derdimi anlatmış olur muyum acaba?

Fitch ve not

FITCH, AK Parti döneminde yüksek not verince...

“Bu notu biz aldık, bu bizim başarımız, işte görüyorsunuz elin Fitch’i bile başarımızı takdir ediyor, hey de hey”.

*

Aynı Fitch, aynı AK Parti döneminde düşük not verince...

“Hoca verdi, hoca bize kafayı taktı, bu Fitch zaten berbat bir kuruluş, bunların cebine koy parayı versinler notu, hey de hey”.

Bak ne diyor Paulo

PAULO Coelho var ya...

Hani kitaplarını ailecek beğenerek ve severek okuduğumuz ünlü yazar.

Hah işte o da çok sıkılmış “La La Land” filmini izlerken...

Bu duygusunu “Aman da ne sıkıcı bir film bu yahu” diyerek Twitter’dan cümle âleme ilan etmiş.

*

Teşekkürler Paulo Bey.

Halkım beni dinlemedi, belki sizi dinler.

Yunanistan'a kıl olma nedenim

KANLI bir darbeye karışan, çaldıkları helikopterle kaçan, milletin tepesine bomba yağdıran alçak darbecileri iade etmemek için...

Demokrasiden, hukuktan, adaletten, mahkemeden falan söz ediyorlar ya...

İşte bu yüzden kıl oluyorum Yunanistan’a...

Korkarım Trump

- Hep beyaz gömlek giyecek.

*

- Hep şu kırmızı parlak kravatı takacak.

*

- Kravatı hep kemerinin epey aşağısına doğru uzanacak.

*

- Hep bir hayli ihmal edilmiş bir şıklığın peşinden koşacak.

Hükümet yanlısı bir arkadaşınızda deneyin

BUGÜNLERDE hükümet yanlısı bir arkadaşınızı bulun ve kendisinden şunu isteyin:

“Bana beş cümlelik politik analiz yap ama şu kelimeleri kullanman yasak: Rahat... Üst... Algı... İngiliz... Mihrak... İtaat... Güç... Akıl... Operasyon... Dış... Oyun...”

*

Size bir şey söyleyeyim mi?

Arkadaşınız çok ama çok zorlanacaktır.

*

İnanmayanlar hemen denesin.

Mehmet Türker

KÖŞE yazarları ölmezler, sessizce kaybolurlar.

Yazılarını hiç kaçırmadan okurdum.

Allah rahmet eylesin.