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Ahmet Hakan'dan Nihat Doğan'a 50 bin TL'lik tazminat davası

Doğan’ın sözlerinin kişilik haklarına saldırı teşkil ettiğini kaydeden ünlü gazeteci, 50 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu

24 Kasım 2013 13:01

Gazeteci Ahmet Hakan, Nihat Doğan'a aleyhine 50 bin TL tazminat istemiyle dava açtı.

Gazeteci Ahmet Hakan, yaklaşık iki yıl önce avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığı başvuruda şarkıcı Nihat Doğan’ın Twitter hesabı aracılığıyla kendisine hakaretini iddia etti.

Coşkun, Doğan’ın kendisi hakkındaki tweetlerde “Dalaksız Ahmet Hakan’ın 28 Şubat sürecinde direnmeden kaçıp, Gürbüz Çapan’ın evinde kedi gibi korkak bir şekilde saklandığını biliyor musunuz? Bir nevi dalaksız Ahmet’in sahipleri, yavrularına sahip çıkmış oldular. Onların finosu olmayı kabul etmiş” ifadelerinin kullandığını kaydetti.

Doğan hakkında hakaret suçundan 4 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmasında Nihat Doğan’ın söz konusu tweetleri kendisinin attığını itiraf edince Ahmet Hakan Coşkun yeniden mahkemeye başvurdu.

Doğan’ın sözlerinin kişilik haklarına saldırı teşkil ettiğini kaydeden ünlü gazeteci, 50 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu.

 

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