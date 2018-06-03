Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı'ya: Ne oldu sizin şu Bank Asya işi?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kendisine yönelik olarak "İktidar mensuplarına 'Emrinizdeyim' diye haberler gönderip diğer yandan da 'Ya kazanırsa' hesabıyla Muharrem İnce’ye yanaşıyor. Kaybettiği gün İnce’ye ilk tekmeyi atacak kişi yine kendisi" diyen Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi. Hakan, Alçı ve eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın bir dönem Bank Asya'dan kredi çekerek ev sahibi olduğunu hatırlatarak "Ne oldu ona? Bir izah ediversen de öğrensek" ifadesini kullandı.

Nagehan Alçı'ya "Bana ağır hakaretler etmiş, inanılmaz iftiralar atmışsın. Et hakaretini, at iftiranı. Çekinme. Hiç çekinme" diye seslenen Hakan, "Muharrem İnce'nin köyünden bildiriyorum" başlığıyla yayımlanan (3 Haziran 2018) yazısında, sözlerine şöyle devam etti:

"Fakat bu arada elin değmişken sizin Bank Asya’dan aldığınız bir kredi işi vardı ya... Ne oldu ona? Bir izah ediversen de öğrensek. Ve yine elin değmişken Bank Asya’nın önünden geçenlerin bile hayatlarının karartıldığı bir dönemde Bank Asya’dan misler gibi kredi çekmenize rağmen niye size hiçbir şey olmuyor meselesini de bir açıklığa kavuşturuver bi zahmet."