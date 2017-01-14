Ahmet Hakan’dan milletvekillerine 10 tavsiye

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Meclis’te gerilimli geçen anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinde yaşanan olaylara dair milletvekillerine 10 tavsiye verdiği bir yazı kaleme aldı. Hakan, Meclis’e “Köpekler giremez” döviziyle gelen AKP’li iki vekilere “ Köpekler güzel, sevimli, rint meşrep, mütevazı, cana yakın ve dostane hayvanlardır. Birbirinize bu muhterem hayvan üzerinden hakaret etmeye kalkışmayın” dedi.

Hakan, AKP’li Muhammed Balta’nın kavga sırasında ısırıldığı iddiasına ilişkin de “Dişlerinize dikkat! Isırma üzerine muhabbetlerin konusu olabilirsiniz” dedi.

Hakan’ın bugün (14 Ocak 2017) Hürriyet’te “1930’lardan örneklerle 2010’ları şekillendirmek” başlığıyla yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle:

YIL olmuş 2017...

Ülkede yapılan esaslı değişiklikler...

Hâlâ...

- Ama aynısını İsmet Paşa da yapmıştı.

- Ama aynısını Atatürk de yapmıştı.

- Ama aynısı 1920’lerde de yapılmıştı.

Denilerek savunuluyor.

*

- Hadi 1920’lerin, 1930’ların olağanüstü koşullarını unutalım.

- Hadi 1920’lerde, 1930’larda dünyada neyin geçerli olduğunu da unutalım.

Ne yani?

1920’lerde, 1930’larda yapılan yanlışların aynısını tekrar mı edeceksiniz?

*

Hem madem aynısını yapacaktınız...

Ne diye...

Hayatınızı o dönemleri kıyasıya eleştirmekle geçirdiniz ki...

*

Yoksa siz “Aynısını başkaları yaparsa sorun olur, ben yaparsam sorun olmaz” diyenlerden misiniz?

MİLLETVEKİLLERİNE TAVSİYELER

- BİR: Kadınlara sakın el kaldırmayın.

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- İKİ: Kavganın tam ortasında bir anlık fotoğraf karesinde boynunuzu sıkıyorlarmış gibi yansıyabilirsiniz, dikkat edin.

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- ÜÇ: Cüsseniz münasip değilse olaylara dalmayın.

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- DÖRT: Dişlerinize dikkat! Isırma üzerine muhabbetlerin konusu olabilirsiniz.

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- BEŞ: Köpekler güzel, sevimli, rint meşrep, mütevazı, cana yakın ve dostane hayvanlardır. Birbirinize bu muhterem hayvan üzerinden hakaret etmeye kalkışmayın.

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- ALTI: Başkanlık falan geçici, dostluk bakidir. Birbirinizin yüzüne bakamayacak hale gelmeyin.

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- YEDİ: Kamu malına zarar vermeyin.

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- SEKİZ: Çok öfkelendiğinizde 10’dan geriye doğru saymaya başlayın.

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- DOKUZ: Kavgada yumruk sayılmaz, saymayın.

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- ON: Düşene vurulmaz, vurmayın.

CHP OLMASA AK PARTİ ÇOK ZORLANIR

CHP ne yapıyor?

Vuruyor, kırıyor, yumruk atıp kaçıyor, yaralıyor falan.

Böylece tam da AK Parti’nin arayıp da bulamayacağı bir ortamın oluşmasına enfes bir katkı sunmuş oluyor.

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İşte bakın:

Artık getirilen değişikliklerin mahiyeti yerine hangi CHP’linin hangi AK Partili milletvekilini ısırdığını tartışıyoruz.

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CHP’nin işi zorbalığa vardırması nedeniyle...

AK Parti, gerçekten rahaaaat bir nefes almış durumda.

BEN MİLLETİME GÜVENİYORUM

- PROPAGANDA imkânları bakımından alabildiğine eşitsizlik olsa da...

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- “Evet” kanadında koskoca “devlet” olsa da...

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- Her gün tek taraflı 48 konuşmaya maruz kalınacak olsa da...

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- Nasıl bir düzenleme getirileceği konusunda millet kasten habersiz bırakılmış olsa da...

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Ben milletime güveniyorum.

Siz de güvenin.

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