Ahmet Hakan'dan Mevlüt Çavuşoğlu'na: Nasıl oldu da profili düşük tutmayı başardı?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Hollanda'ya uçuş izni verilmeyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ilgili olarak "Atarlanma potansiyeli bu kadar yüksekken nasıl oldu da bunca zaman sakin kalabildi acaba? Sokağın ağzını diplomasinin diline yedirme becerisi bu kadar fazlayken nasıl oldu da bunca zaman kendini tuttu acaba?" dedi. Hakan, "Meydan okuma ve rest çekme konusunda bu kadar mahirken, nasıl oldu da profili düşük tutmayı başardı acaba?" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin "Buraya gelir laleleri görür, müzeleri görür ama Türklerle bir araya gelemez" ifadesiyle ilgili olarak "Senin ülkendeki laleler nereden geldi? Sen lalesisin bilmiyorum ama lalenin hası İstanbul'da var" demişti.

Ahmet Hakan'ın "Hollanda niye öyle yapıyor? Biz niye böyle yapıyoruz?" başlığıyla yayımlanan (13 Mart 2017) yazısı şöyle:

Bizde referandum var.

Hollanda’da da seçim var.

Eğer bizde referandum, Hollanda’da seçim olmasaydı...

Bunların hiçbiri olmayacaktı.

*

Nasıl mı?

Anlatayım:

*

Bizde referandum var.

- “Evet” ile “Hayır” biraz başa baş gibi... “Evet” oyları şöyle yağmur olup akamıyor bir türlü.

- İşte bu yüzden... İki şeye ihtiyaç var: Çok acil mağduriyete ve çok acil safları sıklaştırmaya.

- E Hollanda da yaptığı faşistlik, düzeysizlik ve terbiyesizlikle... Bu ihtiyacı gayet güzel bir şekilde karşıladı.

- Öyle bir mağduriyet doğdu ki... Ahalimiz üzümün çöpü, armudun sapı falan demeden “Evet” oylarını yağdırabilir.

- Hollanda’nın yaptığı saçmalıkların sonucu bu oldu.

- Bizimkilerin olayın üstüne üstüne gitmelerinin temelinde de biraz bu var.

*

Hollanda’da da ise seçim var.

- Aşırı sağcı, faşist kafalı bir herif yükselişte Hollanda’da... Drakula gibi bir adam... Duygusuz, meymenetsiz, hayırsız, şefkatsiz bir tip...

- İslam düşmanlığı yapıyor. “Minareye hayır” diyor. Kuran’a saldırıyor. Camiye saldırıyor. “Ey yabancılar! Ülkemizi bize verin” diyor.

- İşin kötüsü... Nazi kafalı bu herifin bu türden çıkışları, Hollanda ahalisinin medeniyetten ve insanlıktan nasibini alamamış kesimlerini etkiliyor.

- Eğer Hollanda, kapılarını bizimkilere açarsa... Bu faşist, Hollanda’yı ayağa kaldıracak ve seçimden birinci çıkacak.

- İşte bu yüzden Hollanda’nın liberal hükümeti, bu azılı faşist kazanmasın diye faşistlik yapıyor.

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Tam bir “win win” durumu...

“Kazan kazan” yani...

Rezil, kepaze, faşist bir Hollandalı portresi

- ADI: Geert... Soyadı: Wilders... Siyasi kimliği: Faşistlik, ırkçılık, rezillik, kepazelik, ahlaksızlık...

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- Yahudidendiğinde... Hitler’in aklına ne geliyorsa... Müslümandendiğinde de... Bunun aklına o geliyor.

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- Bakışları korkunç... Duruşu kalleş... Al, koy James Bond filmlerine kötü adamdiye, serinin en sevimsiz kötü adamı olsun.

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- Kafayı Kuran’la bozmuş... Ha bire Kuran’a iftira atıyor. Kuran çarpmış gibi bir hali olması belki de bundan.

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- Yüzde 17 oy alıyor bu herif Hollanda’da... Son seçimde daha fazla oy alması bekleniyor çirkin Hollandalılardan...

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- Camiye, İslam’a, Kuran’a saldırıyor, oyu yükseliyor... Saldırmasından daha önemli olan saldırdıkça oyunun yükselmesi..

Mevlüt Çavuşoğlu'na dair üç adet önemli merak

- BİR: Atarlanma potansiyeli bu kadar yüksekken... Nasıl oldu da bunca zaman sakin kalabildi acaba?

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- İKİ: Sokağın ağzını diplomasinin diline yedirme becerisi bu kadar fazlayken... Nasıl oldu da bunca zaman kendini tuttu acaba?

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- ÜÇ: Meydan okuma ve rest çekme konusunda bu kadar mahirken... Nasıl oldu da profili düşük tutmayı başardı acaba?