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Ahmet Hakan'dan Metin Feyzioğlu'na: Sevimsiz!

"İstikamet sahibi olmaktan çıkarak..."

17 Kasım 2017 12:12

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, OHAL kapsamında KHK'yla ihraç edildikleri işlerine dönmek için açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için, "Nuriye ile Semih'i evlat edinecek bir sempati içinde olmamı kimse benden beklemesin" sözlerine tepki gösterdi. "Metin Feyzioğlu nasıl sevimsizleşti" diyen Hakan, "Şartlı şurtlu hak hukuk savunuculuğu yaparak..." ifadesini kullandı.

Hakan'ın "Kovulmuş, yani itelenmiş bir sanatçının büyük zaferi" başlığıyla (17 Kasım 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Metin Feyzioğlu nasıl sevimsizleşti

- Şartlı şurtlu hak hukuk savunuculuğu yaparak...

- İstikamet sahibi olmaktan çıkarak...

- Avukat hakkı dendiğinde akan suları durdurmayarak...

ETİKETLER

Metin FeyzioğluAhmet HakanNuriye GülmenSemih Özakçasevimsiz

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