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Ahmet Hakan'dan Mehmet Barlas'a: Yok artık Lebron James; kafayı yememiştir herhalde

"İddianamede 'FETÖ'nün Obama'ya bile çengel attığı' yazıyor"

21 Ekim 2016 11:34

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Sabah yazarı Mehmet Barlas'ın ABD Başkanı Barack Obama ile ilgili olarak kullandığı "FETÖ'nün 'Beyaz Saray' imamı olabilir, babası da Kenyalı" ifadesiyle ilgili olarak "İlk tepkim 'Yok artık Lebron James!' şeklinde oldu. Ardından 'İroni yapıyordur herhalde' diye düşünerek başladım yazıyı okumaya. Sonuç? Evet, yazıda hafiften ve belli belirsiz de olsa bir ironi tınısı yakaladım. Ama dediğim gibi tını, çok hafiftendi ve belli belirsizdi. Barlas ciddi olabilirdi de olmayabilirdi de. Ama yine de son tahlilde, 'Yok canım, Mehmet Barlas kafayı yememiştir herhalde. Şaka yapıyordur mutlaka' diyerek iyi niyetimi korumaya çalıştım" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Obama FETÖ imamı mı? Barlas şaka mı yapıyor? Başsavcılık ne diyor?" başlığıyla yayımlanan (21 Ekim 2016) yazısı şöyle:

Mehmet Barlas, yazısına şu başlığı atmış:

“Yoksa Obama FETÖ’nün Beyaz Saray’daki imamı mı?”

*

Başlık gözüme ilişince...

İlk tepkim “Yok artık Lebron James!” şeklinde oldu.

Ardından “İroni yapıyordur herhalde” diye düşünerek başladım yazıyı okumaya...

*

Sonuç?

Evet, yazıda hafiften ve belli belirsiz de olsa bir ironi tınısı yakaladım.

Ama dediğim gibi...

Tını, çok hafiftendi ve belli belirsizdi.

Barlas ciddi olabilirdi de olmayabilirdi de...

*

Ama yine de son tahlilde...

“Yok canım... Mehmet Barlas kafayı yememiştir herhalde. Şaka yapıyordur mutlaka”diyerek iyi niyetimi korumaya çalıştım.

*

Fakat çok geçmeden bir arkadaşım uyardı.

Dedi ki:

“Mehmet Barlas şaka yapıyor mu, yapmıyor mu bilmiyorum ama bildiğim bir şey var: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan FETÖ iddianamesinde bu konuda çok acayip şeyler yazıldı ve sen de takdir edersin ki başsavcılık hiç de şakacı bir tabiata sahip değildir.”

*

Hemen buldum Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı ve 15 Temmuz’dan iki hafta önce mahkemeye sunduğu “Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması–Çatı İddianamesi”ni...

*

Gerçekten de iddianamede resmen ve alenen, “FETÖ var ya FETÖ... Obama’ya bile çengel attı” bölümü vardı.

Kelimesi kelimesine iddianameden aktarıyorum:

- FETÖ’nün 2007 yılı itibarıyla İstanbul İl İmamı olan ve akabinde Kenya Ülke Sorumlusu olarak atanan Ahmet Kara, ABD Başkanı George W. Bush’tan 20 Ocak 2009 günü görevi devralan Barack Obama’nın yemin törenine davet edilen şahıslar arasında yer almıştır.

- Söz konusu davet, Ahmet Kara’nın Fetullah Gülen’in talimatı doğrultusunda Obama’nın başkan adayı olmasıyla birlikte, Kenya’da yaşayan ailesiyle ilgilenmesi, akrabalarının çocuklarını gruba ait okula ücretsiz kabul etmesi ve aile fertleriyle iyi ilişkiler tesis etmesinin sonucu olarak gerçekleşmiştir.

Hürriyetİddianamede FETÖ’nün ABD Başkanı Barack Obama’ya ‘çengel attığı’nın ileri sürüldüğü haber, Hürriyet’n 16 Temmuz sayısında yayımlandı. Herkesin darbeye odaklandığı bir günde, bu haber arada kaynadı.

*

Sonuç olarak...

Sadece şu üç şeyi söylemekle yetineceğim:

- BİR: Öyle paranoyak ettin ki bizi Fetullah... Obama’nın bile maklubeci olabilme ihtimalini ciddi ciddi konuşur olduk. Allah’ından bul e mi?

- İKİ: Çengel atmakta öyle mahirsin ki Fetullah... Koca Amerikan Başkanı’nın Kenya’daki akrabalarını bile kafa kola almışsın. Ateşler salınsın e mi?

- ÜÇ: O denli yılansı bir tabiatın var ki Fetullah... Zavallı Obama’nın bile “FETÖ’cü” ithamına maruz kalmasına yol açtın. Kenya’lara gelesin e mi?

ETİKETLER

Ahmet HakanHürriyet GazetesiSabah GazetesiMehmet BarlasLebron JamesBarack ObamaimamFETÖ

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