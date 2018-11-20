Ahmet Hakan'dan Mansur Yavaş'a 'Kolpacı' yanıtı: Senin yanında zavallı kalırım

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kendisine 'Kolpacı' diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için birçok partiyle adı geçen Mansur Yavaş'a yanıt verdi. Hakan, "Mansur Efendi! Senin muazzam kolpacılığınınyanında benim kolpacılığım... Pek zavallı, pek minnak, pek çelimsiz kalır!" dedi.

Hakan bugünkü (20 Kasım 2018) yazısının "Kolpacı' demiş bana kolpacıların şahı" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

Mansur Yavaş denilen şahsın son durumu şu:

AK Parti tarafından “Acaba adayımız olur mu” falan diye yoklanıyor.

“CHP beni aday yapacak mı” diye zulaya yatmış öylece bekliyor.

Bu arada İYİ Parti’yi de “Ne olur ne olmaz” diyerek yedekte tutuyor.



“Kolpacı kelimesinin sözlük anlamı nedir?” diye sorarsanız.

“Aha! Tam da budur” derim.



İşte böyle bir adam olan Mansur Yavaş...

Sırf kendisini azıcık eleştirdim diye tweet atıp bana “kolpacı” demiş.



Mansur Efendi! Mansur Efendi!

Hiç yoktur diyemem, mutlaka vardır bende de birazcık kolpa molpa...

Fakat şundan emin ol ki...

Senin muazzam kolpacılığınınyanında benim kolpacılığım...

Pek zavallı, pek minnak, pek çelimsiz kalır!