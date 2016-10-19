Ahmet Hakan'dan 'Kürk Mantolu Madonna'yı şarkıcı sanan sunucuya: Zekâmızla alay ediyor, rezil oldun, utan

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, TV8'de yayınlanan 'Aramızda Kalmasın' programında Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" kitabıyla ilgili olarak "Kitaplar filme uyarlanınca ben sevmiyorum. Ama burada Madonna'nın hayatı da enteresan olabilir bizim için. Yani aşkları, ilişkileri filan" diyen, sunucu Jess Molho'nun kitabın 1943 yılında basıldığını hatırlatmasıyla "Aa Madonna var mıydı o yıllarda" diye soran televizyoncu Funda Özkalyoncuoğlu'na yönelik "Mahcup olman, sokaklara çıkamaz hale gelmen, 'rezil olduk rezil' diye kendini saklaman, çok içtenlikli bir utanç yaşaman gerekmez mi?" dedi. Hakan, “'Beni linç ediyorlar' diye mağduru oynuyor, 'Ben o kitabı 40 yıl önce okumuştum' diyerek zekâmızla alay ediyor" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "CHP'li Öztürk Yılmaz'ın Musul yaklaşımları" başlığıyla yayımlanan (19 Ekim 2016) yazısı şöyle:

Her şey olursun bir tek rezil olmazsın

Televizyona çıkmışsın. Bilgiç bilgiç konuşmuşsun. Türk edebiyatının en meşhur romanından habersiz olduğun ortaya çıkmış. Korkunç cehaletin tescillenmiş. Üstelik cehaletini gizlemek için yalan söylediğin de belli olmuş.



Bu durumda...



Mahcup olman, sokaklara çıkamaz hale gelmen, “rezil olduk rezil” diye kendini saklaman, çok içtenlikli bir utanç yaşaman gerekmez mi?



Peki ne yapıyor “bizimki”?



“Beni linç ediyorlar” diye mağduru oynuyor, “Ben o kitabı 40 yıl önce okumuştum” diyerek zekâmızla alay ediyor, “Hırsızlık mı yaptım, cinayet mi işledim” diye üste çıkmaya çalışıyor, “Musul’u bıraktılar, beni konuşuyorlar” diyerek sıyrılmaya çalışıyor.



Ne deniyordu bu tür durumlarda?



“Türkiye’de her şey olabilirsin ama rezil olamazsın.”



