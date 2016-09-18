Ahmet Hakan'dan köşe komşusu Melis Alphan'a: Modellik yarışmasına katılan tabii ki tipiyle eleştirilecek

Top Model of the World yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Ecem Üzgör'le sosyal medyada dalga geçilmesine tepki gösteren Hürriyet yazarı Melis Alphan'a köşe komşusu Ahmet Hakan'dan cevap geldi. Ahmet Hakan, "Hop! Önce şu soruya bir cevap verelim: Bu hanım ne yarışmasına katıldı? Kimya deneyi yarışmasına mı? Kompozisyon müsabakasına mı? Yahu hanımefendinin katıldığı yarışma, 'top model' yarışması" dedi. Ahmet Hakan, yazısında "İlk bakılan şeyin 'tip' olduğu bir yarışmanın yarışmacısı olursan ve bu alanda bir iddia ortaya koyarsan... Tabii ki tipin üzerinden eleştirilirsin kardeşim" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ecem Uzgör “top model” yarışmasına katıldı.

Bizim ahali de... “Yahu bunun neresi güzel” falan diye laf soktu.

Şimdi bazıları çıkmış, “ya sanki siz çok mu matahsınız yani” falan diye posta koyuyorlar.

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Hop! Önce şu soruya bir cevap verelim:

Bu hanım ne yarışmasına katıldı?

Kimya deneyi yarışmasına mı?

Kompozisyon müsabakasına mı?

Yahu hanımefendinin katıldığı yarışma, “top model” yarışması.

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Ecem Uzgör, bakın “top model” yarışmasını nasıl anlatıyor:

“Top model yarışması, sadece fiziki anlamda güzellik yarışması değildir. Yarışmacılar yetenekleri, eğitimleri ve hayata bakış açılarına kadar birçok kategoride değerlendirilir”.

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Ne yani?

Yetenekliysen, eğitimliysen ve hayata bakış açın sağlamsa (ne demekse bu!) tipine falan hiç bakmadan “gel bacım, yarış, yeter ki hayata bakışın sağlam olsun” mu deniliyor.

Belki sadece tipe bakılmıyor olabilir ama ilk bakılan şeyin tip olduğu açık değil mi?

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İlk bakılan şeyin “tip” olduğu bir yarışmanın yarışmacısı olursan ve bu alanda bir iddia ortaya koyarsan...

Tabii ki tipin üzerinden eleştirilirsin kardeşim.

“Hayata bakışı hiç sağlam değil şekerim, nasıl katılmış bu yarışmaya” falan diye “top model” yarışmacısı eleştirisi mi olur yahu?