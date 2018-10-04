Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Biz sıkıldık sizin soru sormanızdan; siz kendinizden sıkılmıyor musunuz?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısı sonrası yaptığı konuşmalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cevaplaması için 10 soru yöneltmesini ti'ye alarak yorumladı. "Sürekli 10 soru soran Kemal Kılıçdaroğlu’na benden de 10 soru" diyen Hakan Kılıçdaroğlu'na "Biz sıkıldık sizin soru sormanızdan... Siz kendinizden sıkılmıyor musunuz? Cevap vermeyerek kazanamadığınız seçimi, soru sorarak mı kazanacaksınız?" dedi.

Ahmet Hakan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sorduğu 10 soru şöyle:

"- Soru bir: Her gün 10 soru... Her gün 10 soru... Nereye kadar Kemal Bey, nereye kadar?

- Soru iki: Soru sorarak muhalefet yapmak sizce de çok kolay, hayli acısız ve gayet zararsız bir muhalefet değil mi?

- Soru üç: “Sevgili Erdoğan” falan diye başlayan sorularınızın, en hızlı CHP’liler için bile artık hiçbir heyecan uyandırmadığını görmüyor musunuz?

- Soru dört: Fazla soru sormak, soru sormayı ucuzlatmaz mı?

- Soru beş: Sorusu cevaplanmaya değer bulunmayan biri durumuna düşmektense... Hiç soru sormamak daha iyi değil midir?

- Soru altı: “Sürekli 10 soru sor, en etkili muhalefet budur” diye biri size akıl mı verdi, yoksa yöntem yüzde yüz size mi ait?

- Soru yedi: “Dokuz seçimdir her girdiği seçimde yenilmiş bir liderin artık çekilme zamanı gelmemiş midir?” sorusunu doğru dürüst cevaplamamış bir liderin sorduğu ve soracağı soruları kim dikkate alır?

- Soru sekiz: Biz sıkıldık sizin soru sormanızdan... Siz kendinizden sıkılmıyor musunuz?

- Soru dokuz: Milletin sizden asla cevaplamaya tenezzül edilmeyecek sorular sormanızı istediğini nereden çıkardınız?

- Soru on: Cevap vermeyerek kazanamadığınız seçimi, soru sorarak mı kazanacaksınız?"

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