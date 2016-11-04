Ahmet Hakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Siyasi acemilik olur da bu kadar mı olur yahu!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik "Beyefendi Marmaris’te tatil yaparken Meclis topa tutuluyordu” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Hakan "Tutuyor, Tayyip Erdoğan’a en sağlam, en muhkem, en destansı yerinden vurmaya çalışıyor. Üstelik 15 Temmuz bağlamında Tayyip Erdoğan’ı eleştireceği yığınla malzemeye sahip olmasına rağmen. Siyasi acemilik olur da bu kadar mı olur yahu!" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Erdoğan'a oradan mı vurulur Kemal Bey?" başlığıyla yayımlanan (4 Kasım 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında şöyle demiş:

“Beyefendi Marmaris’te tatil yaparken Meclis topa tutuluyordu.”



“15 Temmuz”, “Tayyip Erdoğan”, “suikast timi”, “helikopter”, “Marmaris”, “İstanbul”, “CNN Türk’e bağlanış”, “Atatürk Havalimanı” falan...



Bunların hepsini topladığınız zaman...



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bütün siyasi yaşamının...



En sağlam, en güçlü, en muteber, en kahraman, en destansı tarafıyla karşılaşırsınız.



Hal böyle olduğu halde...



Kemal Kılıçdaroğlu ne yapıyor?



Ne yapacak?



Tutuyor, Tayyip Erdoğan’a en sağlam, en muhkem, en destansı yerinden vurmaya çalışıyor.



Üstelik 15 Temmuz bağlamında Tayyip Erdoğan’ı eleştireceği yığınla malzemeye sahip olmasına rağmen...



Siyasi acemilik olur da bu kadar mı olur yahu!