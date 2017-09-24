Ahmet Hakan'dan Kadir Topbaş'a: İstifanız, tarihin en sıkıcı istifası oldu!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, geçen günlerde istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'a yönelik olarak "Ülkenin en büyük şehrini 13 yıl yöneten bir siyasetçi, koltuğunu böyle mi bırakır Kadir Abi? Müjdelenmiş bir şehre halkın oylarıyla reis olmuş bir siyasetçi, siyaset sahnesinden böyle mi çekilir Kadir Abi?" dedi.

Ahmet Hakan'ın "İstifanız, tarihin en sıkıcı istifası oldu Kadir Abi" başlığıyla yayımlanan (24 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sevgili Kadir Abi...

Ardınızdan sıralayacağımız kelimelerimiz şunlar olacak:

Ilımlıydı... Güler yüzlüydü... Nazikti... Efendiydi... Düzgündü...

*

Fakat Kadir Abi...

Aynı zamanda talihsizdiniz de.

Hem de feci talihsiz!

*

Talihsizdiniz.

Çünkü...

Bütün bir belediye başkanlığı döneminizde... Şahsiyetinizi ortaya koyabilmenizin önünde devasa bir engel vardı.

*

Talihsizdiniz.

Çünkü...

Maalesef... Devasa engeli aşmaya ve şahsiyetinizi ortaya koymaya hiç de meraklı ve hevesli değildiniz.

*

Ve işte bu iki talihsizlik nedeniyle...

İstifanız...

Tarihin en sönük, en heyecansız, en zayıf, en sıkıcı, en belirsiz, en tantanasız, en tuhaf istifası oldu.

*

Düşünün Kadir Abi...

Doğru dürüst...

Neden istifa ettiğinize dair tek bir gerekçe bile sunamadınız size oy verenlere ya da vermeyenlere.

*

Ülkenin en büyük şehrini 13 yıl yöneten bir siyasetçi, koltuğunu böyle mi bırakır Kadir Abi?

Müjdelenmiş bir şehre halkın oylarıyla reis olmuş bir siyasetçi, siyaset sahnesinden böyle mi çekilir Kadir Abi?

*

Yahu Kadir Abi!

İnsan hiç değilse...

Namık Kemal Bey’in “Hürriyet Kasidesi”ne başvurur ve oradan şu iki dizeyi güngörmüş bir eda ile patlatırdı:

“Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten / Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükümetten...”

Çok kesin, çok net: Binali Bey İstanbul'a başkan adayı olacak

Yerel seçimde Binali Yıldırım, AK Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacak.

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Teklif gitti... Teklif kabul edildi...

Yani şüphe yok, belirsizlik yok.

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Muhalefet partileri şimdiden hesaplarını buna göre yapsalar iyi olur.