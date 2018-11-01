Ahmet Hakan'dan İstanbul Havalimanı yorumu: Çekemeyen anten taksın

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı için kötü yorumda bulunanlara tepki gösterdi. Yazar, İstanbul Havalimanı'nı eleştirenlere seslenerek, "Çekemeyen anten taksın" dedi.

"Çekememezlik yapan tipler iflah olmazdır"

Ahmet Hakan, İstanbul Havaalanı’yla ilgili yapılan yorumları değerlendirerek yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Yapanlardan Allah razı olsun... İnşallah Türkiye’ye büyük katkısı olacaktır... Böyle bir dönemde, bu kadar kısa sürede böyle bir eseri ortaya koymak önemlidir...' falan demek yerine...

'Ama Çin’deki daha büyük... Ama adını hiç beğenmedik... Ama bakalım gerçekten de ekonomiye katkısı olacak mı... Ama bizim paramızla yapılıyor...' falan diyerek çekememezlik yapan tipler iflah olmazdır.

Onlarla ciddi ciddi tartışmak yerine 'Çekemeyen anten taksın' deyip kaçmak mükemmel bir yöntemdir."

Ahmet Hakan'ın "Harran Rektörü’ne iki adet itaat sorusu" başlığıyla (1 Kasım 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz