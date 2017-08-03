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Ahmet Hakan'dan Hüseyin Gülerce'ye: Utanmaz, arlanmaz...

Gülerce, Hakan için "Beni övseydi yerin dibine geçerdim" demişti

03 Ağustos 2017 08:07

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bir dönem Fethullah Gülen'e en yakın isimlerden biri olan, 'FETÖ' davalarında sanık olarak ifade veren, Star yazarı Hüseyin Gülerce hakkında, "Utanma, arlanma, yüz kızarması, yerin dibine geçme, rezil olma falan gibi özellikler yok" dedi.

Hürriyet'te Ahmet Hakan'ın "Mehmet Görmez ne ‘Ulu Hakan’dı ne ‘Kızıl Sultan’" başlığıyla (3 Ağustos 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hüseyin Gülerce şöyle yazmış:

“Ahmet Hakan, Yılmaz Özdil, Fatih Altaylı, Mehmet Y. Yılmaz, Akif Beki, Mehmet Tezkan... Bunlar beni övselerdi yerin dibine geçerdim.”

*

Geçmezdin Hüseyin.

Geçmezdin, çünkü sende....

Utanma, arlanma, yüz kızarması, yerin dibine geçme, rezil olma falan gibi özellikler yok.

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