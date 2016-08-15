Ahmet Hakan'dan Hüseyin Gülerce'ye: 30 yıldır bir örgütün yapısını kavrayamamış, idrak yoksunu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bir dönem TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Star yazarı Hüseyin Gülerce'ye, "Tek amacımız var: Terör örgütüyle geçirdiğin 30 yıllık süreçle ilgili itiraflarını dinlemek. 30 yıl bir terör örgütünün tam göbeğinde yer aldığı halde örgütün amacını, yapısını ve hedeflerini kavrayamamış bir idrak yoksununa, 'kanaat önderi' muamelesi çekecek değiliz herhalde" dedi.

Hakan ayrıca, TRT ve Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) satılması gerektiğini savunarak, "TRT: Kamuya ait olduğunda kendisinden ne elde ettik ki. Özele gittiğinde kaybımız olsun. Satın gitsin. Hiç değilse vergilerimizle finanse etmeyelim şunları. AKM: Çürüsün de yıkılsın diye orada öyle bekletileceğine satılsın. Belki bu şekilde yeniden hayatımıza dahil olur" dedi.

Ahmet Hakan'ın "İtirafçının kralısın Hüseyin Gülerce" başlığıyla yayımlanan (15 Ağustos 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sana "İtirafçı" dediğim için bozulmuşsun Hüseyin Gülerce...

Bana demediğini bırakmamışsın.

Niye bozuluyorsun ki? İtirafçı değil misin?

*

Bu terör örgütüne tam 30 yılını verdiğin halde...

30 yıl boyunca “Aman hocaefendim, canım hocaefendim” diye inlediğin halde...

Bu örgütün gazetesini yönettiğin halde...

Bu örgütün propagandasını yaptığın halde...

17/25 Aralık’tan sonra bile örgüt adına yazılar yazıp “Boğazımızı sıkan eli tutmayalım mı?” dediğin halde...

Bir ara bu örgütün sözcüsü olarak algılandığın halde...

Bugün kimse sana dokunmuyorsa bunun tek nedeni senin itirafçı olmandır.

*

Bank Asya’ya üç kuruş para yatıranlar bile işinden olacak..

Zaman gazetesinde üç gün çalışmış olanlar bile kodese tıkılacak...

Aranan şahısların babaları, anneleri, kardeşleri bile tutuklanacak...

Ama 30 yılını örgüte vermiş senin gibi bir adam el üstünde tutulacak.

Bunun senin itirafçılığınla mümkün olabildiğinin farkında değil misin Hüseyin Gülerce?

*

Seni televizyonlara çıkarırken, seninle röportajlar yaparken, sana kulak verirken...

Tek amacımız var: Terör örgütüyle geçirdiğin 30 yıllık süreçle ilgili itiraflarını dinlemek.

30 yıl bir terör örgütünün tam göbeğinde yer aldığı halde örgütün amacını, yapısını ve hedeflerini kavrayamamış bir idrak yoksununa, “kanaat önderi” muamelesi çekecek değiliz herhalde.

Satılacak diye zerre kadar üzülmediğim iki kurum

TRT: Kamuya ait olduğunda kendisinden ne elde ettik ki... Özele gittiğinde kaybımız olsun. Satın gitsin. Hiç değilse vergilerimizle finanse etmeyelim şunları.

*

AKM: Çürüsün de yıkılsın diye orada öyle bekletileceğine satılsın. Belki bu şekilde yeniden hayatımıza dahil olur.