T24 LogoT24 Logo
Medya

Ahmet Hakan'dan Hürriyet'e eleştiri: O habere bu başlığı atmak, tam bir facia!

"Faruk Bildirici'den rol çalıyorum..."

30 Mart 2018 15:15

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ankara'da bir oğulun, annesi ile eniştesinin arasında yaşanan ilişkiyi öğrenmesi sonucu çıkan kavgada damat tarafından öldürüldüğü haberi için gazetesinde atılan başlığı eleştirdi. Hakan, "Gazetem Hürriyet’te “Aşk faciası” başlığıyla yayınlandı. Kaynana demek anne demektir, kaynana ile aşk maşk olmaz. Dolayısıyla o habere ‘aşk faciası’ diye başlık atmak, tam bir facia..."dedi.

Ahmet Hakan'ın, "Büyüdük ey halkım" başlığıyla (30 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

'Aşk faciası' başlığı faciası

‘Kaynana / Damat ilişkisinde silahlar konuştu: Dayı öldü’ haberi...

Gazetem Hürriyet’te “AŞK FACİASI” başlığıyla yayınlandı.

Faruk Bildirici’den rol çalıyorum ve diyorum ki:

Kaynana demek anne demektir, kaynana ile aşk maşk olmaz.

Dolayısıyla...

O habere ‘aşk faciası’ diye başlık atmak, tam bir facia...

ETİKETLER

ahmet hakanO habere bu başlığı atmakfaciahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24