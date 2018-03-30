Ahmet Hakan'dan Hürriyet'e eleştiri: O habere bu başlığı atmak, tam bir facia!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ankara'da bir oğulun, annesi ile eniştesinin arasında yaşanan ilişkiyi öğrenmesi sonucu çıkan kavgada damat tarafından öldürüldüğü haberi için gazetesinde atılan başlığı eleştirdi. Hakan, "Gazetem Hürriyet’te “Aşk faciası” başlığıyla yayınlandı. Kaynana demek anne demektir, kaynana ile aşk maşk olmaz. Dolayısıyla o habere ‘aşk faciası’ diye başlık atmak, tam bir facia..."dedi.

Ahmet Hakan'ın, "Büyüdük ey halkım" başlığıyla (30 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

'Aşk faciası' başlığı faciası

‘Kaynana / Damat ilişkisinde silahlar konuştu: Dayı öldü’ haberi...



Gazetem Hürriyet’te “AŞK FACİASI” başlığıyla yayınlandı.



Faruk Bildirici’den rol çalıyorum ve diyorum ki:



Kaynana demek anne demektir, kaynana ile aşk maşk olmaz.



Dolayısıyla...



O habere ‘aşk faciası’ diye başlık atmak, tam bir facia...