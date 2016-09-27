Ahmet Hakan'dan Fethullah Gülen'e giden AKP milletvekillerine: Sizi kim kandırdı, elini de öptünüz mü?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AKP'li 12 milletvekilinin Pensilvanya'da yaşayan Fethullah Gülen'i ziyaret fotoğrafına ilişkin "Ey AK Partili Milletvekilleri, sizi kim kandırdı, elini de öptünüz mü?" dedi. "7 Şubat MİT krizi yaşanırken, dershane savaşı bütün hızıyla sürerken, bu ziyaret neyin nesiydi?" diyen Hakan "Arayı mı bulmaya çalışıyordunuz, Fetullah’ı yatıştırmaya mı gayret ediyordunuz, Erdoğan’ın arkasından mı konuşuyordunuz?" şeklinde yazdı.

Hürriyet'ten Ahmet Hakan'ın Pensilvanya'da Fetullah'la poz veren AKP'li vekillere hitabımdır başlığıyla yayımlanan yazısından ilgili bölüm şöyle:

Pensilvanya'da Fetullah'la poz veren AKP'li vekillere hitabımdır

Ey AK Partili milletvekilleri!

Bu ziyaret nasıl oldu?

Kim götürdü sizi oraya?

Kim kandırdı?

Her birinizin ayrı bir hikâyesi var mı, yoksa hepinizin hikâyesi aynı mı?

*

Ey AK Partili milletvekilleri!

7 Şubat MİT krizi yaşanırken... Dershane savaşı bütün hızıyla sürerken...

Bu ziyaret neyin nesiydi?

Arayı mı bulmaya çalışıyordunuz, Fetullah’ı yatıştırmaya mı gayret ediyordunuz, Erdoğan’ın arkasından mı konuşuyordunuz?

*

Ey AK Partili milletvekilleri!

Fetullah’ın elini öptünüz mü?

Kendisine ne diyerek hitap ettiniz?

İltifat ettiniz mi, iltifat aldınız mı?

Hediye verdiniz mi, hediye aldınız mı?

Yedikleriniz içtikleriniz sizin olsun, bize gördüklerinizi anlatın.

*

Ey AK Partili milletvekilleri!

İçinizden kadın olanlar neden başlarını örttü?

Yoksa 2012 yılında Pensilvanya’yı “kutsal mekân” falan mı sanıyorlardı?

Bugün gitseler yine örterler mi başlarını?

*

Ey AK Partili milletvekilleri!

Bank Asya’da sıradan bir işlem yaptırmış sıradan insanlar bile işinden gücünden olurken...

30 sene önce bayılma numarası çeken Fetullah’ı yelleyen adam bile takip altındayken...

Fetullah’la en küçük bir temas bile üniversiteden atılma sebebi sayılırken...

Sizin çektirdiğiniz bu fotoğrafın hiçbir karşılığının olmaması size de tuhaf gelmiyor mu?

*

Ey AK Partili milletvekilleri!

Başınıza bir şey gelmiyor, onu anladık, bari iki cümlelik bir özeleştiri falan yapın.

Ne yani?

“Pişmanız” dediğinizi bile işitemeyecek miyiz?

İşte o vekiller

2012 yılında Pensilvanya’ya giderek Fetullah Gülen’le fotoğraf çektiren milletvekillerinin tam listesi:

Halen milletvekili olanlar: Vedat Demiröz (Bitlis), İlknur İnceöz (Aksaray, Grup Başkanvekili), Bayram Özçelik (Burdur), İsmail Tamer (Kayseri).

Eski milletvekilleri: Safiye Seymenoğlu (Trabzon), Adem Tatlı (Giresun), Osman Ören (Siirt), Afif Demirkıran (Siirt), Ahmet Öksüzkaya (Kayseri), Dilek Yüksel (Tokat), Mustafa Hamarat (Ordu).

Soldan sağa ayaktakiler: Fatoş Gürkan, Safiye Seymenoğlu, İlknur İnceöz, Dilek Yüksel, Adem Tatlı, Osman Ören, İsmail Tamer, Fetullah Gülen, Afif Demirkıran, Ahmet Öksüzkaya (kaçak), Vedat Demiröz, Bayram Özçelik, Alaaddin Kaya (tutuklu).

Soldan sağa oturanlar: Mustafa Hamarat, Mustafa Özkan, Oğuz Umucu (kaçak).

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