Ahmet Hakan'dan 'evet'çilere 5 soru

T24 - 12 Eylül referandumunda 'hayır' oyu kullanacağını açıklayan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 'evet' oyu kullacaklara 5 soru yöneltti.



Ahmet Hakan'ın "Bir hayırcıdan evetçilere 5 soru" başlığıyla yayımlanan (30 Ağustos 2010) yazısı şöyle:

Bir hayırcıdan evetçilere 5 soru

- SORU BİR: Görüyorum ki “demokratik galeyan” halindesin. “12 Eylül’e büyük darbe” deyip duruyorsun... İyi de sevgili “evetçi” kardeşim, 12 Eylül Anayasası ilk defa değişmiyor ki. 12 Eylül Anayasası’na darbenin feriştahı, 2001-2004’te AB uyum yasaları çerçevesinde vuruldu. Şimdikiler sade suya tirit... Madem 12 Eylül Anayasası’nın virgülünün değişmesi bile seni bu kadar heyecanlandırıyor, neden aynı heyecanı 2001-2004 döneminde göstermedin?



- SORU İKİ: Anladık, Kenan Evren ve arkadaşlarının yakasına yapışılacak, 12 Eylül’den hesap sorulacak diye uçuyorsun... İyi ama Kenan Evren ve arkadaşlarının yargılanmaları, bu değişiklikle en azından “tartışmalı”. Bu “tartışmalı” durumu sona erdirmek fırsatı doğdu. Meclis’te hem CHP, hem MHP bu konuda önerge verdi. AK Parti ise bunu kabul etmedi. “Yetmez ama” falan diyeceğine neden dönüp de AK Parti’ye “Neden ama” diye sormuyorsun?



- SORU ÜÇ: Çocuklara, kadınlara, emekçilere, özürlülere olağanüstü güzellikler geliyor falan diyorsun. İyi ama o maddelere itiraz eden yoktu ki... Eğer üç madde geri çekilseydi, o güzellikler referandumsuz falan yürürlüğe girecekti... Neden üç maddenin geri çekilmemesi konusundaki diretmenin hesabını sormak aklına gelmiyor?



- SORU DÖRT: Meclis’te grubu bulunan bütün partiler, istisnasız 12 Eylül Anayasası’ndan nefret ediyor. Meclis’te grubu bulunan bütün partiler, istisnasız 12 Eylül Anayasası’nın değişmesini istiyor... Böyle bir ortamda bir iktidar partisinin, 12 Eylül Anayasası’nda yapmak istediği birkaç değişik konusunda uzlaşamaması sana hiç manidar gelmiyor mu?



- SORU BEŞ: Anayasa değişiklikleri esas olarak yargı alanındaki değişiklikler için yapılıyor. Ama iktidar partisi, propaganda yaparken yargıdaki değişikliklerden söz etmek yerine üzerinde tartışma olmayan maddelerden söz etmeyi tercih ediyor. Bu durum seni rahatsız etmiyor mu?





