Ahmet Hakan'dan Etyen Mahçupyan'a: Rüyamda görsem inanmazdım!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında "hayır" oyu kullanacağını açıklayan Karar yazarı Etyen Mahçupyan ile ilgili olarak "Ahmet Davutoğlu’nun danışmanı Etyen Mahçupyan’ın 'hayır' oyu vereceğini açıklayacağını rüyamda görsem inanmazdım" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Allem edip kallem edip yine onlar mı kazanır?" başlığıyla yayımlanan (14 Nisan 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Saadet Partisi Genel Başkanı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “din istismarı”konusunda kibarca uyaracağını rüyamda görsem inanmazdım.

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- CHP’nin “Hani istişare sünnetti?” ve “Tek olmak Allah’a mahsustur” diye pankart asacağını rüyamda görsem inanmazdım.

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- Ahmet Davutoğlu’nun danışmanı Etyen Mahçupyan’ın “hayır” oyu vereceğini açıklayacağını rüyamda görsem inanmazdım.