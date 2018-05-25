Ahmet Hakan'dan Erdoğan'a 'Cemevi' tepkisi: Şimdiye kadar neredeydiniz?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı AKP Seçim Beyannamesi'nde "Cemevlerine hukuki statü sağlayacağız" vaadine tepki gösterdi. Hakan, “Şimdiye kadar neredeydiniz” diye sordu.

Erdoğan dün 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin çok üzerinde bir oranla kazanmayı hedeflediklerini belirterek, yeni hedeflerinden, "Ülkemizi yüksek gelir grubuna yükselteceğiz, gelir dağılımını iyileştireceğiz, akıllı ve yeşil kent projeleriyle şehirlerimizi daha yaşanabilir kılacağız, Meclis'i güçlendireceğiz" diyerek bahsetti. Öte yandan Erdoğan Cemevlerine de yeni dönemde hukuki statü vereceklerini açıklamıştı.

Hakan 16 yıldır iktidarda olan Erdoğan ve AKP'ye tepki göstererek şunları yazdı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim beyannamesini okurken...

“Cemevlerine hukuki statü tanıyacağız” dedi.

Gülümsedim tabii.

“Şimdiye kadar neredeydiniz” sorusu var ya...

Hiç bu kadar tam yerine denk gelmemiştir.