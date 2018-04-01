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Ahmet Hakan'dan Erdoğan'a: Amaç nedir?

"Kendilerini haksız biçimde eleştirenleri mahcup etmek mi?"

01 Nisan 2018 15:00

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) ilişkin olarak kullandığı "AKM için de çok bağırdı Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın çatlayın patlayın yıktık. Aynı şeyi Ankara'da yaptık. Cumhuriyet tarihi boyunca bir tane eser ortaya koyun be. Demek ki bizi beklediler” ifadesini eleştirdi. 

Adını anmadan Erdoğan'a yönelik olarak "Amaç nedir acaba?" diye soran Hakan, "Kendilerini haksız biçimde eleştirenleri mahcup etmek mi?", "Yoksa kendilerinden olmayanları, kendilerinden bir AKM boyu daha uzaklaştırmak mı?" ifadelerini kullandı. 

Ahmet Hakan'ın "Çatlayın patlayın’ demek yerine" başlığıyla yayımlanan (1 Nisan 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Çatlayın, patlayın” diyerek...

Tek bir kişinin bile çatlamasına ve de patlatmasına yol açamazsınız.

*

Böyle diyerek...

Ancak ve ancak sizden olmayanların...

Size yaklaşma ihtimaline dev bir kazma daha vurmuş olursunuz.

*

“AKM’yi yıkacaklar, yerine otopark yapacaklar, bunlar kültür düşmanı” falan diyenlere...

“Çatlayın, patlayın” demek yerine...

“İşte bakın! AKM’yi yıkıyoruz, yerine de Türkiye’nin en büyük opera binasını yapıyoruz. Şimdi mahcup oldunuz mu?” denseydi...

Mahcubiyetten masanın altına girenler olmazdı belki ama yüzü kızaranlar kesin çıkardı.

*

Amaç nedir acaba?

- Kendilerini haksız biçimde eleştirenleri mahcup etmek mi?

- Yoksa kendilerinden olmayanları, kendilerinden bir AKM boyu daha uzaklaştırmak mı?

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