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Ahmet Hakan'dan Emrah Serbes'e tepki: Bakar mısınız herifin yaptığına, çok pespaye ve ucuz bir roman!

"Bir vicdan ayaklanmasıyla hareket ettiğine inanmaya hazırdım"

30 Eylül 2017 12:43

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan,  İzmir - Aydın otobanında meydana gelen ve bir baba ile kızın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin itirafı sonrası tutuklanan Emrah Serbes ile ilgili olarak "Bakar mısınız herifin yaptığına! 16 yaşında genç bir kızın ve babasının ölümüne sebebiyet verdiği için vicdanı sızlayan bir adam, 'Soyadımın sonunda t yok' falan diye espri patlatmaya ve mevzu çıkarmaya çalışıyor" dedi. 

Ahmet Hakan'ın "Emrah’lar, Kadir’ler, Can’lar Zerrin’ler, Rüzgâr’lar falan... Çok ucuz bir roman" başlığıyla yayımlanan (30 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Emrah Serbes’in bir vicdan ayaklanmasıyla hareket ettiğine inanmaya hazırdım.

Ta ki...

Teslim olduktan sonra polis aracına bindirilirken...

“Ben Emrah Serbes! Serbes’in sonunda t yok!” diye bağırdığını işitinceye kadar.

Bakar mısınız herifin yaptığına!

16 yaşında genç bir kızın ve babasının ölümüne sebebiyet verdiği için vicdanı sızlayan bir adam, “Soyadımın sonunda t yok” falan diye espri patlatmaya ve mevzu çıkarmaya çalışıyor!

Senaryo falan değil bu...

Çok pespaye ve çok ucuz bir roman!

Kadir Topbaş ömrünü İslam'a adayacakmış

Kadir Topbaş’ın “Bundan sonra hayatımı İslam’a adayacağım” dediğini işitince...

Aklıma nedense...

Ömrünün son demlerine kadar günah bataklığı içinde yaşadıktan sonra...

Hacca gidip her şeye tövbe eden tipler geldi.

Melih niye ateşe atıyor kendini

Yüzde 40’lık vergi zammını kimse savunmuyor, savunamıyor.

*

Tepedekiler susuyor, milletvekilleri “Biraz fazla mı oldu ne” diyor, hükümet yanlısı basında “Kantarın topuzu kaçtı” diye yazılar çıkıyor...

Ve fakat bizim Melih Gökçek, kendini ateşlere atarcasına vergi zammının haklılığını anlatmaya çalışıyor kamuoyuna...

*

Önce “Acaba Melih kendini niye ateşe atıyor” diye düşündüm.

Sonra cevabı buldum:

“Ne ateşi! Adam adaylığını garantilemeye çalışıyor.”

Mevlüt Uysal ya batar ya da çıkar! 

İstanbul’un yeni belediye başkanı Mevlüt Uysal’ın önünde şimdi iki yol var:

- BİR: Ya tamamıyla tarihe gömülür.

- İKİ: Ya da kalıcı hale gelecek bir çıkış yapar.

*

Önümüzdeki süreç içinde...

Üslubuyla, yapıp ettikleriyle, icraatıyla, yapacağı yeniliklerle, gideni arar hale getirmemekle falan...

Hangi yola gideceğini kendisi belirleyecek.

Can Dündar'a Nobel Tüyme Ödülü versinler

Can Dündar’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermişler.

*

Bence Can Dündar...

Nobel’in “Arkadaşlarını burada bırakıp yurtdışına tüyme” ödülüne aday gösterilmelidir.

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