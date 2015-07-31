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Politika

Ahmet Hakan: Sayın Demirtaş; Erdoğan'a karşı yaptığınız muhalefeti dağlara karşı yapmazsanız yaldızınız dökülecek

'Hadi gelin ilk cesur adımı siz atın. Yüzünüzü 'dağlar'a dönün...'

31 Temmuz 2015 14:22

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından "terörle arasına mesafe koymadığı" iddiasıyla eleştirilen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a çağrıda bulundu. "Sayın Demirtaş! Hadi gelin ilk cesur adımı siz atın. Yüzünüzü 'dağlar'a dönün" diyen Hakan, İktidar karşısında, Davutoğlu karşısında, Erdoğan karşısında muhalefet yaparken sergilediğiniz kararlı tutumun bir benzerini 'dağlar'a karşı sergilemediğiniz müddetçe yaldızınız dökülecek, size kulak verenlerin sayısı azalacak, yaktığınız umut meşalesi sönecek, inandırıcılığınız tükenecektir" ifadelerini kullandı. 

Ahmet Hakan, "Selahattin Demirtaş'a kısa ve açık bir mektup" başlığıyla kaleme aldığı (31 Temmuz 2015) yazısında, Demirtaş'a şöyle seslendi:

"Sayın Demirtaş!

Hadi gelin ilk cesur adımı siz atın.
Yüzünüzü "dağlar"a dönün...
Ve başlayın haykırmaya:
-"Çek elini tetikten" deyin.
-"Kalleşçe cinayetleri durdur" deyin.
-"Akıttığınız kanda boğulacaksınız" deyin.
-"Kan akıtarak benim hakkımı savunamazsınız" deyin.
-"Ben siyasetle çözeceğim, bana bırak bu işi" deyin.
-"Bildiğiniz tek şey öldürmek mi?" deyin.
-"Yaptığınız her katliamla insanlıktan çıkıyorsunuz" deyin.
-"Ne kadar da meraklıymışsınız öldürmeye" deyin.
-"Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz" deyin.
-"Bir damla daha kan dökerseniz karşınızda bizi bulursunuz" deyin.
-"Size polis, asker öldürtmeyeceğiz" deyin.
-"Size kafaya kurşun sıktırtmayacağız" deyin.
-"Size kan döktürmeyeceğiz" deyin.

Sayın Demirtaş!

İktidar karşısında, Davutoğlu karşısında, Erdoğan karşısında muhalefet yaparken sergilediğiniz kararlı tutumun bir benzerini "dağlar"a karşı sergilemediğiniz müddetçe...
Yaldızınız dökülecek, size kulak verenlerin sayısı azalacak, yaktığınız umut meşalesi sönecek, inandırıcılığınız tükenecektir.
Haberiniz olsun."

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