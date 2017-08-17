Ahmet Hakan'dan 'Cübbeli Ahmet' tepkisi: Mideniz kaldıracaksa...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye tepki gösterdi. "Cübbeli Ahmet’in bir vaazına rastladım. Dini bir konuda tartıştığı kişilere resmen ve alenen “B.k ye” diyor. Günümüzün Müslüman entelektüel vaiz tipolojisine bakar mısınız lütfen?" diyen Hakan, yazısına düştüğü notta "Mideniz kaldıracaksa 'Google”a 'Cübbeli Ahmet, b.k ye' yazıp Cübbeli Ahmet’in sözlerini dinleyebilirsiniz" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "Iraklı din adamı: Sarı saçlım, mavi gözlüm nerdesin nerde" başlığıyla yayımlanan (17 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Fatih Sultan Mehmet nasıl biriydi?

Yıllar önce televizyonda İlber Ortaylı ile yaptığım bir söyleşinin orasını burasını kesip biçerek, doğal akışı bozarak ve saptırarak benden “alık bir Batıcı” çıkarmaya çalışan alçaklara karşı gerçeği ama bütün gerçeği devreye sokmanın tam zamanı. İşte söyleşinin tam metni:

AHMET HAKAN: Nedir Fatih Sultan Mehmet’in özellikleri?

İLBER ORTAYLI: Arapça, Farsça kalem oynatıyor. Yunanca şakır şakır okuyor. İlyada’yı okuyor. Ben bunu palavra zannediyordum. Bizim Türkler demiyor bunu. Ecnebiler diyor. Baktık Topkapı’da yazmalara... Böyle. Okuduğu belli.

AHMET HAKAN: Homeros okuyor yani?

İLBER ORTAYLI: Tabii... Homeros okuyor adam. Merak ediyor. Büyük İskender tarihi okuyor falan. İtalyanca bildiğini herkes biliyor zaten. O zaman şehzadeler böyle rengârenk yetişiyordu. Öbür Enderun gulamlarıyla birlikte okuyorlardı. Böyle bir rekabet havası vardı. Çok zeki biri. Resim çalışıyor bilmem falan.

AHMET HAKAN: Batı’ya açık yani...

İLBER ORTAYLI: Şimdi Batı’ya açık değil. Ne Batı’sı, bütün dünyaya açık. Batı’da böyle adam yok ki. Batı’da en oryantal bilgi İbranice. Yani Pico della Mirandola gibileri. Yani enteresan bir adam Fatih... Bunun gibi renkli bir adam bugün Türkiye’de var mı?

AHMET HAKAN: Yok...

İLBER ORTAYLI: E o zaman niye konuşuyoruz?

AHMET HAKAN: Fatih’in portresini anlattığınızda tipik bir Müslüman portresi çıkmıyor.

İLBER ORTAYLI: Bizim bildiğimiz Müslüman portresinde iş yok çünkü. Müslüman’ın portresi öyle olur. 15. asırda tipik bir Müslüman entelektüel portresi öyle olur.

AHMET HAKAN: Yani dünyaya açıktır, yabancı dil bilir.

İLBER ORTAYLI: Evet efendim.





Bu da alçakların kesip biçerek, saptırarak, araya yalanlar katarak, akışı bozarak yaptıkları ahlaksızlık! Sosyal medyada işte bunu dolaştırıyor kalleşler!

"B.k ye’ diyen bir vaiz"

Cübbeli Ahmet’in bir vaazına rastladım.

Dini bir konuda tartıştığı kişilere resmen ve alenen “B.k ye” diyor.

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Günümüzün Müslüman entelektüel vaiz tipolojisine bakar mısınız lütfen?

- Homores’tan İlyada okuyan, İtalyanca bilen, resim sanatına meraklı Fatih’ten...

- Vaaz kürsüsünden bazı ilahiyatçılara “B.k ye” diyen Cübbeli’ye...

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Ne diyelim?

- Yetiş ya Fatih...

- Yetiş ya Sultan...

- Yetiş ya Mehmet...

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NOT: Mideniz kaldıracaksa... “Google”a “Cübbeli Ahmet, b.k ye” yazıp...

Cübbeli Ahmet’in sözlerini dinleyebilirsiniz.