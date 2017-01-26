Ahmet Hakan'dan CHP'ye: Sakın Anayasa Mahkemesi'ne gitme!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifini Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıyacağını açıklayan CHP'ye yönelik olarak "Gitme Anayasa Mahkemesi’ne.Sakın. Yapma bunu. Referanduma doğru gidilirken. Yani son sözü millet söyleyecekken Anayasa Mahkemesi’ne gitmek demek millete güvenmemek, kendine inanmamak, yenilgiyi baştan kabul etmek demektir. Yapma bunu CHP. Sakın" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP" başlığıyla yayımlanan (26 Ocak 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sevgili CHP.

Gitme Anayasa Mahkemesi’ne.



Sakın. Yapma bunu.



Referanduma doğru gidilirken...



Yani son sözü millet söyleyecekken...



Anayasa Mahkemesi’ne gitmek demek...



Millete güvenmemek...

Kendine inanmamak...

Yenilgiyi baştan kabul etmek...

Demektir.



Yapma bunu CHP.

Sakın.



Hatırlatırım:



Çok değil iki buçuk ay önce OHAL KHK’ları konusunda Anayasa Mahkemesi’ne gitmiştin.



Ne oldu?



Mahkeme ret kararı verdi. Hem de eski içtihatlarını alenen çiğneyerek...



Kuvvetle muhtemel ki... Mahkeme bu sefer de ret diyecek.



Sakın “Ret kararı verirse versin, biz yine de başvuracağız” deme CHP.



Mahkemeden çıkacak ret kararı...



“Evet cephesi”ne muazzam bir moral destek sağlar.



Çıkıp derler ki:



“Ey ahali! Bakın işte! Anayasa Mahkemesi bile bize destek verdi! Demek ki yaptığımız çok doğruymuş.”



Zaten şansın fazla değil CHP.



Böyle bir propaganda karşısında, o fazla olmayan şansını da kaybedersin.



Yani sonuçta olan yine sana olur CHP.



Hem delikanlılığa pek sığmayan bir hareket çekmiş olursun hem de arzu ettiğin sonucu elde etmen mümkün olmaz.



Mahkemeye gitme CHP.



İlle de bir yere gideceksen...



Milletinin kalbine git.

Milletinin sokağına git.

Milletinin evine git.

Kısacası milletine git.