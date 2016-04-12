Ahmet Hakan'dan Cem Küçük'e: Sinek gibi ezeriz diyenler, sinek gibi ezilir!

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, kovulduğu iddia edilen Star yazarı Cem Küçük'e isim vermeden seslenerek, "Kovdurmak için kuduranlar, bir gün kovulur. Tetikçilere bir gün kapı gösterilir. Sinek gibi ezeriz diyenler, sinek gibi ezilir" dedi.

Küçük yazılarında sık sık Ahmet Hakan'ı hedef alarak, "Yozgat kuzusu", "Aydın Doğan'ın garsonu" gibi ifadeler kullanıyordu.

Hakan'ın bugün (12 Nisan 2016) yayımlanan "Amenna" başlıklı yazısı şöyle:

Kısa çöp, uzun çöpten hakkını alır. Amenna!

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Kovdurmak için kuduranlar, bir gün kovulur. Amenna

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Tetikçilere bir gün kapı gösterilir. Amenna!

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Onu bunu “medeni ölü” ilan edenler, “gayrimedeni ölü” olur. Amenna!

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“Sinek gibi ezeriz” diyenler, sinek gibi ezilir. Amenna!

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Tehdit edenler, tehditsiz gönderilir. Amenna!

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Beklemekle, sabırla, ibretle hep amenna!

Şu taraftarlar olmasa

1900’lü yılların başında Maarif Nazırlığı yapan Emrullah Efendi, “Şu mektepler olmasa Maarif’i ne güzel idare ederdim” demiş.

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2010’lu yılların ikinci yarısında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Şu taraftarlar olmasa her gün stat açılışı yaparız birader” demiş midir acaba?

Sisi selamı

Önce Mısır’a gidip Sisi’yle görüşen Suudi Kralı, şimdi de Türkiye’de...

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En çok merak ettiğim husus şu:

Suudi Kral, Sisi’den selam getirmiş midir acaba?

Bravo İlker Başbuğ’a

İlker Başbuğ Başbuğ şöyle demiş:

- Şu anki iktidar, seçimle gelmiş, hukuka ve anayasaya göre halkın seçtiği bir hükümettir.

- Bu hükümet, bu devleti idare edecek, başka bir hükümet yok ki. Başka hükümet çıkaramazsanız, realiteleri görmeniz lazım.

- O halde hükümet, teröre karşı adımlar atacak, toplum da bütün gücüyle terörle mücadelede hükümetin arkasında olacak.

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Sırf iktidar partisine gıcık oldukları gerekçesiyle...

Terör konusunda nerede duracaklarını bilmeyenlere süper bir ders vermiş İlker Başbuğ.

Üstelik bu hükümet, ittifak ettiği ortağıyla birlikte kendisini iki yıla yakın zindanda tuttuğu halde...

Helal olsun!

MHP’ye operasyon yapılıyormuş

Mahkeme karar vermiş.

Demiş ki:“MHP kongreye gitmeli.”

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Hükümet yanlısı medyada bir telaş, bir telaş...

“Bahçeli gidebilir” falan diye ödleri patlıyor.

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Söyleyebildikleri tek şey şu:“MHP’ye operasyon yapılıyor.”

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Sürece bakalım:

- Delegeden gerekenin en az üç katı imza toplanmış.

- İş mahkemeye gitmiş.m Mahkeme de zorunlu olarak “kongreye gidilsin” kararı vermek durumunda kalmış.

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“Şeytan bunun neresinde” diye soran halk âşığı gibi biz de soralım:

Operasyon bunun neresinde?

Akşener, Oğan, Aydın, Özdağ, Bahçeli

MERAL AKŞENER: Kendisini ta 28 Şubat günlerinde sergilediği cesur tutumundan dolayı beğenirim. Yarışa önde başladığını düşünüyorum.

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SİNAN OĞAN: Televizyon programlarında sergilediği üstün performanstan her zaman etkilenmişimdir. Geleceği parlak bir siyasetçi...

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ÜMİT ÖZDAĞ: Bilgi birikimi, keskin zekâsı, soğukkanlı yorumları, hazırcevaplılığıyla her zaman takdir ettiğim bir siyasetçidir.

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KORAY AYDIN: Sağduyulu ve birleştirici yaklaşımını, gerçekçi ve ayakları yere basan politik görüşlerini hep dikkatle izledim.

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DEVLET BAHÇELİ: Takdir ettiğim özellikleri de olmuştur, hunharca eleştirdiğim özellikleri de...

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Size bir şey söyleyeyim mi?Hiçbiri dışarıda kalmayacak şekilde şu isimlerin tümü el ele, omuz omuza verse...Şu esaslı siyasetçi yokluğunda MHP, çok büyük bir birikimi heba etmeyerek muazzam bir sıçrama yapabilir.

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Bu saatten sonra çok zor ama ben yine de söyleyeyim dedim.

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