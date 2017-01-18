Ahmet Hakan'dan Cem Küçük'e: Sen kimsin ya, kimsin!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, sosyal medya hesabında "Akif'ten 50 kat daha zeki olduğun kesin ama bakalım zekanı esas şimdi test edeceğiz Anchor Ahmet. Gözüm üzerinde" paylaşımı yapan gazeteci Cem Küçük'e yönelik olarak "Bu tetikçi ve tehditçiye Sayın Cumhurbaşkanımızın meşhur seslenişiyle sesleniyorum: Kimsin sen? Sen kimsin ya? Kimsin sen kimsin?" dedi.

Ahmet Hakan'ın "İyi ama bunlar hiç de radikal İslamcı gibi değil" başlığıyla yayımlanan (18 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Reina katliamcısının evinde yakalanan iki kadın ve bir erkeğin haline baktığımızda gördüklerimiz şunlardır:

Üçünün de gözlerinden psikopat alevler fışkırıyor.



[İyi ama bunlar hiç de radikal İslamcı gibi değil]



Birinin boynunda son devrin modası tasma kolyelerden var.



Psikopatlıklarının temelinde yanlış din algısının yattığına dair pek bir işaret vermiyorlar.



Sokakta görseniz asla “Bunlar IŞİD’çi” demezsiniz, o derece yani.



Takiye falan yapar bir halleri yok. Doğallar.



Üçü de hissiz, üçü de duyarsız, üçü de Leyla olmuş gibi...



Kısacası...



Bu üç şahıs...



Damdan adam atan, kadınlara sokağa çıkmayı bile yasaklayan, kör bıçakla adam kesen, dini en katı, en sert ve en yanlış şekilde yorumlayan, aksi, tutucu, vicdansız, zalim, merhametsiz, sapık IŞİD’çi katillere pek benzemiyor.



Bu üç şahıs...



IŞİD’çi katillerden daha çok...



Amaçsızlıktan ne yapacaklarını şaşırmış, idrak noksanlığına tavan yaptırmış, dibe vurmuşluklarını tehlikeli bir macerayla taçlandırmaya çalışan, meczup, kaybedecek bir şeyleri kalmamış, hatta hatta konudan da epey habersiz tiplere benziyor.



Kısacası...



Bu üç şahıs sayesinde...



IŞİD’in devşirdiği insan malzemesinin çeşitliliğini çok somut, çok net ve çok bariz bir şekilde görmüş olduk.



Zehir hafiyeler iş başında

“REINA katliamcısı çoktan yurtdışına kaçmıştır” diyenler, daha yalanlarının dumanı üstünde tüterken...



Yine iddialı iddialı konuşmaya başladılar:



“Katliamcı profesyonel.”



Şu zehir hafiyeler, keşke biraz dinlenmeyi tercih etseler.

Sen kimsin?

Kendisini medyanın zabıta amiri sanan bir tetikçi var.

Hani şu sağa sola tehditler yağdıran şahıs.



On bininci kez yine bana sarmış.

“Gözüm üzerinde” falan diye sallıyor.



Bu tetikçi ve tehditçiye Sayın Cumhurbaşkanımızın meşhur seslenişiyle sesleniyorum:



Kimsin sen?

Sen kimsin ya?

Kimsin sen kimsin?