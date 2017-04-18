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Ahmet Hakan'dan Cem Küçük'e: AK Parti'yi batıracak, tetikçi!

"Adil Gür dükkanı kapatıp gitmezse, sadece Bayburt'ta anket yapabilir"

18 Nisan 2017 11:20

Hürriyet yazaru Ahmet Hakan, anayasa değişikliği teklifine ilişkin yapılan referandumda "evet" oylarının oranının yüzde 60 olacağı tahmininde bulunan A&G Araştırma Şirketi'nin sahibi Adil Gür'e yönelik olarak "Dükkânı kapatıp gitmezse korkarım bundan böyle sadece Bayburt’ta anket yapabilecek" dedi. 

Hakan, halk oylamasının ardından sosyal medya hesabında "Evet kazandı ama savaşa hazır olun" paylaşımında bulunan gazeteci Cem Küçük'e de tepki gösterdi. Küçük için "tetikçi" benzetmesi yapan Hakan, "AK Parti’yi batıracaksa işte bu tetikçiler batıracak" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın "Referandumdan çıkan yedi sonuç" başlığıyla yayımlanan (18 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Hiç kimse Adil Gür kadar kaybedemez

Allah kimseyi Adil Gür’ün düştüğü duruma düşürmesin.

*

“Yüzde 60 evet çıkacak” diyerek...

Yüzde 51’in bir parça hezimet olarak algılanmasına yol açıp evet cephesine süper bir tatsızlık yaşattı.

*

“Yüzde 60 evet çıkacak” diyerek...

Hayır diyenlerin bütün nefretini, bütün öfkesini, bütün kızgınlığını, bütün kinini üzerine çekti.

*

Dükkânı kapatıp gitmezse...

Korkarım bundan böyle sadece Bayburt’ta anket yapabilecek.

AK Parti'yi bunun gibi tetikçiler batıracak

Yüzde 51’i aşan bir oranla “evet” çıkmış.

- Cumhurbaşkanı “birlik beraberlik” diyor.

- Başbakan Yıldırım “kucaklama” mesajı veriyor.

- AK Parti’den “hepimiz kardeşiz” sesi yükseliyor.

*

Fakat bu haddini bilmez tetikçi savaştan söz ediyor.

Ve hiçbir savcı, bu aleni iç savaş çığırtkanlığı yapan sorumsuz adamla ilgili bir şey yapmıyor.

*

AK Parti’yi batıracaksa işte bu tetikçiler batıracak.

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