Ahmet Hakan'dan Burhan Kuzu'ya: HDP'lileri içeri atanlar da oyuna gelmiş olmuyor mu?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, aralarında eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 10 HDP milletvekilinin tutuklanmasıyla ilgili olarak "İnsanın aklına gelmiyorda değil;siyaseten halkın tamamen desteğini kaybeden HDP bir çıkış yolu olur mu diye kendilerini içeri attırmasınlar?" görüşünü savunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Burhan Kuzu'yu eleştirdi. Hakan, "Eğer durum böyleyse, onları içeri atanlar da onların oyununa gelmiş olmuyor mu? Aklına o geliyor da neden bu gelmiyor?" dedi.

Ahmet Hakan'ın "İktidardakilerin dili beter, CHP'nin dili daha da beter" başlığıyla yayımlanan (9 Kaısm 2016) yazısı şöyle:

İktidardakilere bakıyoruz.

CHP’ye yüklenirken...

Ayar mayar dinlemiyorlar.

- “Bölücü yandaşı” diyorlar.

- “FETÖ destekçisi” diyorlar.

- “Terörist yardakçısı” diyorlar.

*

Tam iktidara dönüp de “El insaf yahu! Bu kadar da olmaz” diyeceğiz.

Hop, bir de bakıyoruz ki...

CHP’nin ayarı daha beter kaçmış.

*

CHP’nin son yayınladığı ‘Parti Meclisi Bildirisi’nde geçen şu cümlelere bir bakın hele:

- FETÖ, PKK ve IŞİD terör örgütlerine yardım ve yataklık eden Saray ve AKP yöneticileri, demokrasimize ve ülkemizin bekasına yönelik en büyük tehdittir.

- Bu tehdit, yurttaşlarımıza demokratik direnme hakkı da vermektedir.

*

Bu dil, bu üslup, bu yaklaşım...

İktidarın CHP’ye haksız yere çullanmasını meşrulaştırıyor.

- İktidarın FETÖ ile geçmiş irtibatını sorgularsın...

- Çözüm sürecinde ben haklı çıktım dersin...

- IŞİD konusunda duyarsızlık eleştirisi yaparsın...

Bunların hepsi tamam da...

“İktidar terör örgütlerine yardım ve yataklık yapıyor” suçlaması da ne demek?

*

CHP’den herhangi biri söylese...

“Hadi neyse” diyeceğiz.

Ama sonuçta koca partinin en önemli yetkililerinin oturup üzerinde kafa patlattıkları bir metinden söz ediyoruz.

Böyle bir metnin alabildiğine marjinal, sonunun nereye gideceği hesap edilmemiş ve çok sorunlu olması akıl alır gibi değil.

*

İktidar beter.

Muhalefet daha da beter...

Bir Türkiye yangını bu...

Hepsi birbirinden beter...

İlahi Burhan Hoca

Şöyle demiş Burhan Kuzu:

“İnsanın aklına gelmiyor da değil. Siyaseten halkın tamamen desteğini kaybeden HDP, bir çıkış yolu olur mu diye kendilerini içeri attırmasınlar?”

*

İlahi Burhan Hoca!

Eğer durum böyleyse...

Onları içeri atanlar da onların oyununa gelmiş olmuyor mu?

*

Aklına o geliyor da neden bu gelmiyor?