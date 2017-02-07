Ahmet Hakan'dan "Bir şans verilsin" diyen Hayrettin Karaman'a: Tövbe edip kurtulmayan tek bir FETÖ'cü kalmaz

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve çevresi tarafından görüşleri dikkate alınan Yeni Şafak yazarı Prof. Hayrettin Karaman'ın 'FETÖ' tutukluluklarıyla ilgili "tövbe edenlere bir şans daha verilsin" şeklindeki teklifini eleştirdi. Hakan, "Tövbe kapısı açılırsa bütün FETÖ'cüler o kapıdan girer. Böyle bir şans verilse... Tövbe edip kurtulmayan tek bir FETÖ’cü bile kalmaz. Çünkü FETÖ’cülük, tamamen kandırma üzerine kurulu bir ideolojidir" diye yazdı.

Hayrettin Karaman: Suçsuz 'FETÖ' tutukluları bir an önce tespit edilsin, tövbe edenlere bir şans daha verilsin

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (7 Şubat 2017) nüshasında yayımlanan 'Hayırcılara ya da evetçilere bakarak karar vermeyin' başlıklı yazısı şöyle:

‘HAYIR’cılar içinde...

Sevmedikleriniz, beğenmedikleriniz, kıl olduklarınız, ifrit olduklarınız, tutmadıklarınız, nefret ettikleriniz, asla benimsemedikleriniz, hep kuşkuyla yaklaştıklarınız vardır muhakkak.

‘EVET’çiler içinde de...

Sevmedikleriniz, beğenmedikleriniz, kıl olduklarınız, ifrit olduklarınız, tutmadıklarınız, nefret ettikleriniz, asla benimsemedikleriniz, hep kuşkuyla yaklaştıklarınız vardır muhakkak.

Siz Başbakan Binali Yıldırım’ın...

“Hayırcılara bakın, ona göre karar verin” demesine bakmayın.

Siz asıl referandumda oyunuza sunulacak olan sistemin ne getirip ne götürdüğüne bakın.

Bakın bakalım, getirilen yeni sistem...

- Kuvvetleri ayırıyor mu, birleştiriyor mu?

- Denetimi getiriyor mu, ortadan kaldırıyor mu?

- Meclis’i aktifleştiriyor mu, anlamsızlaştırıyor mu?

- Tek adamlığa kapıyı kapatıyor mu, ardına kadar açıyor mu?

- Özgürlükleri artırıyor mu, daraltıyor mu?

- Denge ve frene geçit veriyor mu, önünü kesiyor mu?

Bunlara bakın ve kararınızı ona göre verin.

Yoksa “eyvah” bile diyemeden “yandım Allah” demek zorunda kalırsınız ki...

Hafazanallah! Hafazanallah!

Ve işte bu da evet cephesinin filmi

HAYIR cephesinin filmini biliyoruz.

Adı: “No”.

Dün gece öylesine takılırken şak diye karşıma çıktı...

“Evet” cephesinin filmi.

Filmin adı: “Yes man”.

Jim Carrey başrolde.

Konu: Her şeye hayır diyen bir adamın her şeye evet demeye başlamasıyla renklenen hayatı...

Şu kadarını söyleyeyim:

Bu film, en katı hayırcıları bile yumuşatır.

Binali Bey, teşkilatlara izletin şu filmi bence.

İşte Ahmet Türk budur

- Hapisten çıktığı andan itibaren hep en olumlu, en birleştirici mesajları vererek vakar sahibi olduğunu kanıtladı.

- Bahçeli ve Baykal’a teşekkür ederek ne denli kadirbilir olduğunu gösterdi.

- Kendisine kelepçe takılmadığını, düşmemesi için koluna girildiğini söyleyerek sonuna kadar dürüst olduğunu ortaya koydu.

- Hapislik günlerinde kendisine iyi davranıldığını söyleyerek hakikatten bir milim bile ödün vermeyeceğini vurgulamış oldu.

Tövbe kapısı açılırsa bütün FETÖ'cüler o kapıdan girer

Hayrettin Karaman “Tövbe eden FETÖ’cülere bir şans daha verilsin” demiş.

Size bir şey söyleyeyim mi?

Böyle bir şans verilse...

Tövbe edip kurtulmayan tek bir FETÖ’cü bile kalmaz.

Çünkü FETÖ’cülük, tamamen kandırma üzerine kurulu bir ideolojidir.

Kalkınma Bakanı'ndan gelen açıklama

Dün yazdığım yazıyla ilgili olarak Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın açıklaması aynen şöyle:

"Şanlıurfa ziyaretimizde Urfalı esnafın yüzde 90 evet dediğini dile getirdim. Ancak bazı işgüzarlar ve internet siteleri, bunu referandum için Türkiye geneli tahmini gibi yansıttılar. Bu çarpıtmadır. Milletimizin referandumda güçlü bir şekilde evet diyeceğine inancım tamdır."

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