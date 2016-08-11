Ahmet Hakan'dan "Beklentim yok" diyen Ali Ağaoğlu'na: İçin yanıyorsa şehit ailelerine üç yüz konut bağışla

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler için bedelsiz ev yapmak istediğini söyleyen iş adamı Ali Ağaoğlu'nun kendisine yazdığı mektubu yayınlayarak "Şehit ailelerine için yanıyorsa, tek derdin şehit ailelerine yardımcı olmaksa, çıkar beklentin yoksa, binlerce konutun var. İçlerinden üç yüz tanesini bağışla şehit ailelerine, Biz de sana 'Helal olsun' diyelim" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın "Ali Ağaoğlu ile mektuplaşma" başlığıyla yayımlanan (11 Ağustos 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu onun mektubu

“Hey Ahmet Hakan!

Anlaşılıyor ki yine sosyal medyadaki feraset yoksunlarının gazına gelip aynı kervana sen de katılmışsın. Köşe yazısı yazdığın gazetedeki haberimi bir daha oku! Orada sadece şehit aileleri için inşa edeceğim konutlara yetecek kadar arsa önerisinde bulunduğumu, adres gösterdiğim yerin konum itibariyle ‘15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü görmesi nedeniyle anlamlı olması yanında burada inşa edilecek anıtsal özellikler taşıyan konutların şehit ailelerine kalıcı ve gelecek garantisi sağlayacağını... Söz konusu girişimimle şehit ailelerinin acılarını bir nebze de olsun hafifletmeye katkı sağlamak dışında bir beklentim olmadığını, olamayacağını anlayacaksın...”

Bu da benim mektubum

- Ne zaman bir yeşil alan imkânı doğsa, oraya bir beton kondurmak zorunda mısın be hey Ali Ağaoğlu!

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- Bırak o güzelim alanı da yeşil kalsın yahu... Beton, beton, beton... Yeter! Yeter artık!

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- Şehit ailelerine için yanıyorsa... Tek derdin şehit ailelerine yardımcı olmaksa... Çıkar beklentin yoksa... Binlerce konutun var. İçlerinden üç yüz tanesini bağışla şehit ailelerine... Biz de sana “Helal olsun” diyelim.

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- Allah’a şükür paran var, zenginsin, her şeyin var. Bağışla üç yüz konutçuk. Ne olur ki?

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- Söz konusu “şehitler” olduğunda... “Veresiniz arsacığı/Kondurayım konutları” diye pazarlık yapılır mı? Böyle bir pazarlık, en azından ayıp kaçmaz mı?