Ahmet Hakan'dan Başbakan'a: Yön Radyo susmasın, yoksa o Erzincan türküsü sizi de çarpar

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal uygulamasının (OHAL) 668 sayılı kanun hükmünde kararnamesi (KHK) kapsamında kapatılan YÖN Radyo ile ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım'a çağrı yaptı. Hakan "Bu toprakların türkülerini yaymak ve çoğaltmak dışında tek bir suçu olmayan YÖN Radyo’yu susturmayın. Yoksa çarpar sizi de bizi de o güzelim 'Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma' adlı Erzincan türküsü" dedi.

Ahmet Hakan'ın "YÖN Radyo kapatılmasın türkülerimiz susmasın" başlığıyla yayımlanan (11 Ekim 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

23 yıldır Anadolu'nun dört bir tarafından türküler yayınlıyor YÖN Radyo.

Türkülerle birleştiriyor bizi...

Egeliye Karadeniz türkülerini, Karadenizliye Orta Anadolu türkülerini, Güneydoğu’ya Ege zeybeklerini götürüyor.

Türkülerle ortaklaştırıyor bizi...

Tam 23 yıldır.

*

Bir kararnameyle işte bu gür ve güzel sesi susturmak istiyorlar.

*

Uydulardan atmışlar, devlet katlarından düşürmüşler Yön Radyo’yu...

Anadolu’nun bu mazlum ve masum sesi, şimdi kurbanlık koyun gibi bekliyor kalan son nefesinin de kesileceği günü.

Ha bugün, ha yarın gelebilirlermiş, kapısına kilidi vurabilirlermiş.

*

Terörle teröristle hiç işi olmayan, FETÖ’nün uzağından yakınından geçmemiş, sicilinde tek bir kara leke bile bulunmayan bir yayın organı YÖN Radyo...

Türkülerin sesini çoğaltmak dışında hiçbir suçu yok.

*

Pazar günü dayanışma için gittim YÖN Radyo’ya...

Radyoda hüzünlü ama umutlu bir hava vardı.

Apar topar stüdyoya aldılar beni.

Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu gibi iki dev sanatçı stüdyodaydı.

Yanlarında bağlamanın büyük üstadı Erdal Erzincan...

Erdal Erzincan Yozgat diyarından “Dersini Almış da Eziyor Ezber” adlı güzelim türküyü muhteşem bir şekilde havalandırdı.

Erkan Oğur ile İsmail Hakkı Demircioğlu ise “Kandil Geceleri Kandil Oluruz” diye inletti ortalığı...

*

Buradan Başbakan Binali Yıldırım’a sesleniyorum:

Bu toprakların türkülerini yaymak ve çoğaltmak dışında tek bir suçu olmayan YÖN Radyo’yu susturmayın.

Yoksa çarpar sizi de bizi de o güzelim “Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma” adlı Erzincan türküsü...