Ahmet Hakan'dan Aziz Yıldırım'a: Bir yerde dursak mı?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Bu ülkede hakem terörü var. Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere spor ile alakalı herkesi göreve çağırıyorum. Siyasilere sesleniyorum bunlara müdahale edin, terör bu resmen" diyen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a yönelik olarak "Gazeteciye terörist dendi. Dolar ve terör kelimeleri yan yana geldi. En son Aziz Yıldırım sayesinde futbol hakemlerine de terörist dendi. Bir yerde dursak mı?" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Meclis'te kavga dövüş olmazsa şunlar olur" başlığıyla yayımlanan (17 Ocak 2017) yazısı şöyle:

- İyi olur, güzel olur, medeni olur, hoş olur, şık olur.

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- AK Parti seçmeni “Yahu yine bizimkilere saldırı başlattılar, en iyisi biz yeniden konsolide olalım” demeye gerek duymaz.

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- Kavga dövüşü konuşmak yerine “değişiklikler neleri getiriyor”u konuşuruz.

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- Duygular yerine akıl fikir devreye girer.

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- Getirilen sistemi savunmakta zorluk çekenler açısından mükemmel bir fırsat sunulmamış olur.

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- “CHP de CHP” diye tutturulmasının önü alınmış olur.

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- “İyi ama İsmet Paşa da böyle yapmıştı” falan türü çıkışlar yapılmaz, yapılamaz.

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- “Sert muhalefet” için başka türlü imkânlar aranır.

Terörist suçlamasının sıradanlaşmasına dair

Yazara terörist dendi.

Gazeteciye terörist dendi.

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Dolar ve terör kelimeleri yan yana geldi.

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En son Aziz Yıldırım sayesinde...

Futbol hakemlerine de terörist dendi.

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Bir yerde dursak mı?

Tecavüz/Dayak manifestosu

- İster Ensar Vakfı olsun...

- İster düz lise olsun...

- İster imam hatip olsun...

- İster Kuran kursu olsun...

- İster bilmem ne kursu olsun...

Hiç fark etmez.

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Bir yerde taciz, tecavüz, dayak falan söz konusuysa...

Şu iki şeyin yapılıp yapılmadığına bakılır:

- BİR: Tacizci ya da dayakçıdan anında hesap soruluyor mu? Yoksa koruma kollama mı devreye giriyor?

- İKİ: Taciz ve dayak olayı nedeniyle kurumsal özeleştiri yapılıyor mu, yoksa “kol kırılır yen içinde kalır” mı deniliyor?

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Gerisi hikâyedir.